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9 yaşındaki kız çocuğunu taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Şüpheli şahsın evi kurşunlandı - Son Dakika

9 yaşındaki kız çocuğunu taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Şüpheli şahsın evi kurşunlandı

10.08.2021 11:50

İstanbul Bağcılar'da 9 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan yabancı uyruklu A.M.'nin yaşadığı ev kurşunlandı. Motosikletle sokağa gelen 2 kişi 2 el ateş ettikten sonra kaçarken, polis evde ve sokakta inceleme bağlattı.

Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi'nde yaşanan olayda, iddiaya göre sokaktaki apartmanın bodrum katında yaşayan 4 yabancı uyrukludan birisi, bakkaldan eve dönen 9 yaşındaki E.B. isimli kız çocuğunu taciz etti. Taciz olayının duyulmasının ardından mahalle ayağa kalktı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olay yerine gelen polis ekipleri evde bulunan 17 yaşındaki yabancı uyruklu A.M.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, "Çocuğa cinsel taciz" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bağcılar'da mahalleliyi sokağa döken taciz iddiası: Şüphelinin evi kurşunlandı

EVİN CAMLARINA 2 EL ATEŞE EDEREK KAÇTILAR

Şüpheli A.M.'nin Kemalpaşa Mahallesi'nde yaşadığı ev gece yarısı kurşunlandı. Saat 02.00 sıralarında motosikletle sokağa gelen iki kişi, evin penceresine doğru 2 el ateş ederek kaçtı. İhbar üzerine sokağa polis sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri evde ve sokakta inceleme yaptı.

Bağcılar'da mahalleliyi sokağa döken taciz iddiası: Şüphelinin evi kurşunlandı
9 yaşındaki kız çocuğunu taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Şüpheli şahsın evi kurşunlandı

Bağcılar, Polis, Taciz, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 9 yaşındaki kız çocuğunu taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Şüpheli şahsın evi kurşunlandı - Son Dakika


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