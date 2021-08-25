9 yaşındaki çocuğun araç kullandığına ilişkin görüntülerin haberlerde ve sosyal medyada gündem olması üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Güneşli İnönü Caddesi'nden Ateştuğla istikametine doğru ilerleyen 34 BHK 101 plakalı otomobili kullanan 9 yaşındaki A.K. adlı çocuk, trafikte tehlike saçtı. Çocuğun arabanın direksiyonunda olduğu anlar başka otomobilde bulunanlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde otomobilin ön yolcu koltuğunda çocuğun anne ve babasının da olduğu görülüyor.
Görüntüler üzerine harekete geçen polis, araç sahibi A.K.'yi gözaltına alıp 2 bin 698 lira para cezası kesildi. Hakkında adli işlem de başlatılan baba savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Baba A.K'nin çok meraklı olduğu için oğluna arabayı kullandırdığını söylediği öğrenildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › 9 yaşındaki küçük çocuğa araç kullandıran babaya ceza kesildi! Savunması olaydan daha fena - Son Dakika