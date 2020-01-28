9 yaşındaki Mücahit, depremzedeler için ilçe pazarında yardım topladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 9 yaşındaki Mücahit, depremzedeler için ilçe pazarında yardım topladı - Son Dakika

9 yaşındaki Mücahit, depremzedeler için ilçe pazarında yardım topladı

6 saat önce

KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde 9 yaşındaki Mücahit Çakır, halk pazarında masa açarak, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için 181 lira topladı.

9 yaşındaki Mücahit, depremzedeler için ilçe pazarında yardım topladı, System.String[]

KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde 9 yaşındaki Mücahit Çakır, halk pazarında masa açarak, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için 181 lira topladı. Belediye görevlisiyle bankaya giden Çakır, kavanozdaki paraları AFAD'ın yardım hesabına yatırdı. Mücahit'in bu davranışı ilçede büyük takdir topladı.

Gazi Emet ilkokulu öğrencisi Mücahit Çakır, Elazığ ve Malatya'daki depremin ardından ilçede kurulan halk parasında masa kurarak, 'Elazığ depremi için yardım kampanyası, biz de destek olalım' yazıları astı. Gün boyu masa depremzedeler için cam kavanozda 181 lira toplayan Çakır, belediyenin yardım noktasına gitti. Maddi yardım olduğu için belediye görevlisiyle birlikte bankaya giden Çakır, topladığı 181 lirayı AFAD'ın resmi yardım hesabına yatırdı.

Depreme çok üzüldüğünü ve Elazığ'da dışarıda kalan çocuklar için yardım etmesi gerektiğini düşündüğünü anlatan Mücahit Çakır, "Depremden etkilenen çocuklar, arkadaşlarımız soğukta kalıyor. Onlar için üzüldüm ve pazarda masa kurdum. Gelen giden herkese bağışlar depremzedelere gidecek diye söyledim. Diğer arkadaşlarımızda böyle yaparsa onlara yardım edebiliriz" dedi.

Baba Şerif Çakır ise oğlunun depremzede çocuklar için bir şeyler yapmak istediğini öğrendiğinde destek olup yardım ettiğini belirterek, "Evde otururken böyle bir şey yapmak istediğini söyledi. Biz de ona yardım ettik. Afiş hazırladık, pazarda yardım masası kurduk. Gelenlerden Mücahit yardım talebinde bulundu. Toplanan paraları da bankaya getirip yatırdık. Allah milletimize bu acıları bir daha yaşatmasın. Destek veren halkımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Mücahit'in bu davranışı ilçede büyük takdir toplarken, banka müdür ve personeli de Mücahit'in kampanyasına destek vererek, parayı hesaba yatırmasını sağlayıp duyarlılığından dolayı teşekkür etti.


Mücahit Çakır, Malatya, Elazığ, Emet, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 06:46 Kaynak: DHA
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