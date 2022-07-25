9 yaşındaki Muhammet'i çöp eve kilitleyip ölüme terk eden vicdansız teyze tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika
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9 yaşındaki Muhammet'i çöp eve kilitleyip ölüme terk eden vicdansız teyze tutuklanarak cezaevine gönderildi

25.07.2022 19:05

Bursa'da teyzesi tarafından1 yıl boyunca çöp evde kilitli tutularak ölüme terk edilen 9 yaşındaki Muhammet, geçtiğimiz gün kurtarılmıştı. Vicdansız teyze Kamuran Pınar A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'nde kirayı ödemediği için ev sahibi tarafından mahkeme kararıyla Kamuran Pınar A.'nın (44) oturduğu evi 21 Temmuz Perşembe günü boşaltmaya gelen ekipler çilingirle içeri girdi. Evin giriş kapısının yanındaki dolaba yapıştırılan kağıtta "Eve girmeye kalkmayın sizi haneye tecavüzden mahkemeye veririm" yazılı kağıt dikkat çekti. Nilüfer Belediyesi ekipleri, temizlik çalışmasına başladıkları sırada bir odanın kapısının kilitli olduğunu fark etti.

Son Dakika: Bursa'da 1 yıl boyunca esir tutulduğu çöp evden kurtarılan 9 yaşındaki çocuğun teyzesi tutuklanarak cezaevine gönderildi

İÇERİDEN 9 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÇIKTI

Kapıyı kırarak içeri giren temizlik görevlileri, çöplerle dolu odada yarı baygın halde yatan Kamuran Pınar A.'nın yeğeni olan 9 yaşındaki Cem Muhammet A.'yı buldu. Çocuğun odada kilitlendiği ve tuvaletini dahi odaya yaptığının görülmesi üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Çöp evde tutulan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Talihsiz çocuk hastanedeki tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

Son Dakika: Bursa'da 1 yıl boyunca esir tutulduğu çöp evden kurtarılan 9 yaşındaki çocuğun teyzesi tutuklanarak cezaevine gönderildi

KAFEDE OTURURKEN GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri tarafından merkez Osmangazi ilçesi Setbaşı'nda bir kafede otururken gözaltına alınan teyze Kamuran Pınar A., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son Dakika: Bursa'da 1 yıl boyunca esir tutulduğu çöp evden kurtarılan 9 yaşındaki çocuğun teyzesi tutuklanarak cezaevine gönderildi

TUTUKLANANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Bursa'da kiraladığı evi çöplüğe çeviren ve yaklaşık 1 yıldır da 9 yaşındaki yeğenini bu evde alıkoyan teyze Kamuran Pınar A. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyetteki ifadesinde teyze, 4 ayda bu hale geldiğini belirttiği yeğeninin hiçbir yardımı kabul etmediğini iddia etti.

Son Dakika: Bursa'da 1 yıl boyunca esir tutulduğu çöp evden kurtarılan 9 yaşındaki çocuğun teyzesi tutuklanarak cezaevine gönderildi

HİÇBİR YARDIMI KABUL ETMİYORDU, ETRAFA ZARAR VERMESİN DİYE KİLİTLEDİM"

Kamuran Pınar A. emniyetteki verdiği ifadede şu cümleleri kullandı: "Yeğenim Cem Muhammet A.'ya 18 aylıktan bugüne kadar annemle birlikte biz baktık. Annem 2020 yılında öldükten sonra ben bakmaya başladım. Kardeşim Yasemin A. (38), annemin vefatından sonra çocuğunu alıkoyduğuma dair şikayette bulundu. Cem de bunu duyunca bizimle irtibatı kesti. Yemek yemiyor, temizliği kabul etmiyordu. Son 4 ayda bu hale geldi. Ben de etrafa zarar vermesin ve kaçmasın diye kapıyı kilitledim."

Anne Yasemin A.'nın Antalya'da özel bir markette çalıştığı öğrenilirken, yeğenini alıkoyan teyzenin ise 4 aydır işsiz olduğu ortaya çıktı. Alıkoyan teyzenin eşinin ise güvenlik görevlisi olduğu belirtildi.

ÇOCUK KORUMA ALTINA ALINDI

Yaşanan dramın ortaya çıkmasının ardından 9 yaşındaki çocuk koruma altına alındı. Çocuğu yaklaşık 1 yıl boyunca alıkoyan teyze ise adliyeye sevk edildi.

Son Dakika: Bursa'da 1 yıl boyunca esir tutulduğu çöp evden kurtarılan 9 yaşındaki çocuğun teyzesi tutuklanarak cezaevine gönderildi
Son Dakika: Bursa'da 1 yıl boyunca esir tutulduğu çöp evden kurtarılan 9 yaşındaki çocuğun teyzesi tutuklanarak cezaevine gönderildi
YORUMLAR
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9 yaşındaki yeğenini 1 yıl boyunca çöp evde kilitli tutmuştu! Esnaf, acımasız teyzeyi 'Gayet bakımlı ve temiz giyiniyordu' diyerek anlattı 9 yaşındaki yeğenini 1 yıl boyunca çöp evde kilitli tutmuştu! Esnaf, acımasız teyzeyi 'Gayet bakımlı ve temiz giyiniyordu' diyerek anlattı Çöp evde bulunan çocuğun annesi iki ay önce kız kardeşinden şikayetçi olmuş Çöp evde bulunan çocuğun annesi iki ay önce kız kardeşinden şikayetçi olmuş

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Son Dakika Güncel 9 yaşındaki Muhammet'i çöp eve kilitleyip ölüme terk eden vicdansız teyze tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 9 yaşındaki Muhammet'i çöp eve kilitleyip ölüme terk eden vicdansız teyze tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika
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