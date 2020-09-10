DHA YURT BÜLTENİ - 24 - Son Dakika

9 yaşındaki oğlunu dolabın içerisinde asılı buldu

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde alışverişten dönen anne, iddiaya göre 9 yaşındaki oğlu Rüzgar Efehan'ı dolabın içerisinde atkı ile boynundan asılı halde buldu. Rüzgar Efehan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay saat 16.30 sıralarında, Kilimli ilçesi Belediye Caddesi Top Tepesi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, alışveriş için ilçe merkezine inen anne, eve geldiğinde yalnız olan oğlu Rüzgar Efehan'ı evde bulamadı. Odadaki dolaba bakan anne, oğlunu atkı ile asılı halde buldu. Kilimli Semt Polikliniğine kaldırılan Rüzgar Efehan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Rüzgar Efehan'ın cenazesi otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Annenin polise verdiği ifadesinde evden dışarıya çıktığını, döndüğünde ise oğlunu elbise dolabında atkı ile boynundan asılı halde bulduğunu söylediği öğrenildi. Polis ekipleri evde incelemede bulunurken, soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Olayın meydana geldiği evin önünden detaylar-Kalabalıktan detaylar-Hastaneden detaylar

-Morgdan ambulans ve polis görüntüleri

ZONGULDAK, -

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DİYARBAKIR-EĞİL KARA YOLU ULAŞIMA AÇILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapımı tamamlanan yeni Diyarbakır- Eğil kara yolunun açılışını gerçekleştirdi. Açılış kurdelesini Vali Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Oya Eronat ve Ebubekir Bal ile birlikte kesen Bakan Karaismailoğlu, yolun Diyarbakır'ın hem ticaretine hem de turizmine önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Bakan Karaismailoğlu, "Diyarbakır için önemli işlere atıyoruz bugün. Bulunduğumuz yer Diyarbakır-Eğil yolu. Eğil, Diyarbakır'ın en önemli kültür ve turizm bölgelerinden bir tanesi. Bu açtığımız yol Diyarbakır'ın hem ticaretine hem de turizmine önemli katkılar sağlayacaktır" dedi.