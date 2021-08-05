9 yaşındaki otizm hastası çocuk, 7 aylık kardeşini pencereden aşağı attı - Son Dakika

Yaklaşık 2 metre yükseklikten toprak zemine düşen bebek yaralandı. Yaralı bebek Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Onun yorumu merak konusu olmuştu! Akşener, Bolu'daki mültecilere yönelik zam önergesiyle ilgili sessizliğini bozdu

Ünlü isimlerden, ikinci kez kadın cinayeti iddiasıyla gözaltına alınan Ümitcan Uygun'a ve adalet sistemine sert eleştiri

Son Dakika! Bakan Dönmez'den termik santralle ilgili açıklama: Santrali ve sağlığı tehdit eden bir durum yok