9 yaşındaki Suzan hayata tutunamadı - Son Dakika

9 yaşındaki Suzan hayata tutunamadı
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Kayseri'de böbrek hastalığı nedeniyle tedavi gören 9 yaşındaki Suzan Gökdemir, hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 03:24 Kaynak: İHA
Kayseri'de böbrek hastalığı nedeniyle tedavi gören 9 yaşındaki Suzan Gökdemir, hayatını kaybetti.
Kayseri'de 9 yaşındaki Suzan Gökdemir, böbrek enfeksiyonu nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Suzan'ın ölümü yakınlarını yasa boğdu. Suzan Gökdemir'in cenazesi, öğle namazına müteakip Hunat Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenaze törenine Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Gökdemir'in ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ
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