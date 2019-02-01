9 Yaşındaki Tanzanyalı Jeremy Türkiye'de Şifa Buldu!
20 dakika önce
Beynindeki tümör-kist nedeniyle 5 senedir çeşitli sağlık sorunları yaşayan Tanzanyalı Jeremy Bunoge Mkina, şifayı Türkiye'de buldu.
İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi'nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Ahmet Öğrenci'nin yaptığı ameliyat sonrasında sağlığına kavuşan 9 yaşındaki küçük çocuk, artık yaşıtlarının yaptığı her şeyi yapabilecek.
Kusma ve şiddetli baş ağrısı şikayetleriyle ülkesi Tanzanya'da çeşitli doktorlara giden ve hastalığına çözüm bulunamayan Jeremy Bunoge Mkina, çareyi İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi'nde buldu.
Yolları Tanzanya'da Kesişti!
Jeremy'nin doktor olan babası Tomia Mkina, oğlunun hastalık sürecini yakından takip ediyordu. Tedavi için umut arayan genel cerrah babanın yolu, sağlık turizmi kapsamında Türkiye'den Tanzaya'ya giden Okan Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Alper Tunga Demirarslan ile kesişti. Baba Mkina, oğlunun rahatsızlığını Türk doktorlara anlatınca Jeremy'in, Türkiye'de ameliyat edilmesine karar verildi. Bunun üzerine ülkesinden kilometrelerce uzağa İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi'ne gelen küçük çocuk, Beyin ve Siniri Cerrahisi Uzmanı Dr. Ahmet Öğrenci tarafından ameliyata alındı. Başarılı geçen ameliyat sonrasında beynindeki tümörden kurtulan Jeremy, şimdi yaşıtları gibi yürümenin ve konuşmanın mutluluğunu yaşıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 08:39 Kaynak: Bültenler
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