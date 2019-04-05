9 Yaşındaki Yusuf, 5'inci Kattan Merdiven Boşluğuna Düşerek Öldü
20 dakika önce
BURSA'nın Karacabey ilçesinde apartmanda oyun oynarken 5'inci kattan merdiven boşluğuna düşen Yücel Öç (9), yaşamını yitirdi.
BURSA'nın Karacabey
ilçesinde apartmanda oyun oynarken 5'inci kattan merdiven boşluğuna düşen Yücel Öç (9), yaşamını yitirdi.
Karacabey'de arkadaşları ile birlikte evlerinin bulunduğu apartmanda oyun oynayan ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Yücel Öç, henüz belirlenemeyen nedenle 5'nci kattan merdiven boşluğuna düştü. Beton zemine düşen Yusuf, ağır yaralandı. Çocukların haber vermesi üzerine, merdiven boşluğuna inen Yusuf'un ailesi, kanlar içindeki oğulları için hemen sağlık ekiplerini çağırdı.
Yusuf, gelen sağlık ekipleri tarafından Karacabey Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Ancak, Yusuf Öç., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Bursa
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 06:24 Kaynak: DHA
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