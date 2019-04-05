Son Dakika Haberleri: 9 Yaşındaki Yusuf, 5'inci Kattan Merdiven Boşluğuna Düşerek Öldü

9 Yaşındaki Yusuf, 5'inci Kattan Merdiven Boşluğuna Düşerek Öldü

20 dakika önce

BURSA'nın Karacabey ilçesinde apartmanda oyun oynarken 5'inci kattan merdiven boşluğuna düşen Yücel Öç (9), yaşamını yitirdi.

9 Yaşındaki Yusuf, 5'inci Kattan Merdiven Boşluğuna Düşerek Öldü, System.String[]
BURSA'nın Karacabey ilçesinde apartmanda oyun oynarken 5'inci kattan merdiven boşluğuna düşen Yücel Öç (9), yaşamını yitirdi.

Karacabey'de arkadaşları ile birlikte evlerinin bulunduğu apartmanda oyun oynayan ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Yücel Öç, henüz belirlenemeyen nedenle 5'nci kattan merdiven boşluğuna düştü. Beton zemine düşen Yusuf, ağır yaralandı. Çocukların haber vermesi üzerine, merdiven boşluğuna inen Yusuf'un ailesi, kanlar içindeki oğulları için hemen sağlık ekiplerini çağırdı.

Yusuf, gelen sağlık ekipleri tarafından Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, Yusuf Öç., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 06:24 Kaynak: DHA

Karacabey, Bursa, Güncel
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