Son Dakika Haberleri: 9 Yavru Köpeği Çuvala Koyup Ölüme Terk Ettiler

9 Yavru Köpeği Çuvala Koyup Ölüme Terk Ettiler

1 saat önce

KONYA'da çuval içerisine konularak ölüme terk edilmiş 9 yavru köpek bulundu.

9 Yavru Köpeği Çuvala Koyup Ölüme Terk Ettiler, System.String[]
KONYA'da çuval içerisine konularak ölüme terk edilmiş 9 yavru köpek bulundu.

Konya- Aksaray yolunun 70'inci kilometresinde bulunan kum ocakları civarında çuvaldan köpek havlaması duyan sürücü, aracını durdurdu. Çuvalı açan sürücü, içerisinde 9 yavru köpek buldu. Köpekleri çuvalın içerisinden çıkartan şoför, durumu Konya Mevlana Doğayı ve Hayvanları Sevenler Derneği'ne bildirdi. Köpeklerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yavruları sahiplenecek hayvanseverlerin arandığı belirtildi.

- Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 08:04 Kaynak: DHA

Aksaray, Konya, Güncel
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