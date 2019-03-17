9 Yavru Köpeği Çuvala Koyup Ölüme Terk Ettiler
1 saat önce
KONYA'da çuval içerisine konularak ölüme terk edilmiş 9 yavru köpek bulundu.
KONYA'da çuval içerisine konularak ölüme terk edilmiş 9 yavru köpek bulundu.
Konya- Aksaray
yolunun 70'inci kilometresinde bulunan kum ocakları civarında çuvaldan köpek havlaması duyan sürücü, aracını durdurdu. Çuvalı açan sürücü, içerisinde 9 yavru köpek buldu. Köpekleri çuvalın içerisinden çıkartan şoför, durumu Konya Mevlana
Doğayı ve Hayvanları Sevenler Derneği'ne bildirdi. Köpeklerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yavruları sahiplenecek hayvanseverlerin arandığı belirtildi.
- Konya
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 08:04 Kaynak: DHA
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