9 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Bulunan 1 Kişi Yakalandı
41 dakika önce
Nevşehir 1.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi polis ekiplerince yakalandı.
Nevşehir
1.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi polis ekiplerince yakalandı.
Nevşehir 1.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından silahla tehdit ve işyeri dokunulmazlığı ihlal etme suçlarından aranan ve hakkında her iki dosyadan toplamda 9 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.K. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:41 Kaynak: İHA
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