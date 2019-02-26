Son Dakika Haberleri: 9 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Bulunan 1 Kişi Yakalandı

9 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Bulunan 1 Kişi Yakalandı

41 dakika önce

Nevşehir 1.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi polis ekiplerince yakalandı.

9 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Bulunan 1 Kişi Yakalandı, System.String[]
Nevşehir 1.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Nevşehir 1.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından silahla tehdit ve işyeri dokunulmazlığı ihlal etme suçlarından aranan ve hakkında her iki dosyadan toplamda 9 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.K. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:41 Kaynak: İHA

Polis, Nevşehir, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Erdoğan'ı At Sırtında Dinleyecekti, Polisler İzin Vermedi Kadın Amir, Polislerin Motivasyonunu Artırmak İçin Emniyete Strpizci Getirdi

Cani Adam, Öldürdüğü Annesini Pişirip Köpeğiyle Birlikte Yedi Tuzla'da Kimyasal Koku Vatandaşları Sokağa Döktü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 10:22:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 9 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Bulunan 1 Kişi Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]