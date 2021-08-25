9 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranırken saklandığı evde yakalandı - Son Dakika

KAYSERİ'de, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 9 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Emine K. (44), polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında 'hırsızlık' suçundan kesinleşmiş 9 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Emine K'nin Kocasinan ilçesi Yavuzlar Mahallesindeki bir evde saklandığını belirledi. Ekipler, adrese düzenlenen baskınla Emine K.'yi yakalandı. Emine K., emniyetteki işlemlerinin ardından elinde elbise poşetleriyle Bünyan Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.
Kaynak: DHA
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