9 yıl cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika

Nevşehir'de aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 9 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Bulundurmak veya Kullanmak' suçundan aranan ve hakkında 9 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D. polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen E.D. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - NEVŞEHİR
Kaynak: İHA
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