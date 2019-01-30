Son Dakika Haberleri: 9 Yıl Hapis Cezaları Vardı Kars'ta Yakalandılar

9 Yıl Hapis Cezaları Vardı Kars'ta Yakalandılar

43 dakika önce

Kars'ta, haklarında yaralama suçlarından 9 yıl hapis cezası bulunan 4 kişi kıs kıvrak yakalandı.

9 Yıl Hapis Cezaları Vardı Kars'ta Yakalandılar, System.String[]
Kars'ta, haklarında yaralama suçlarından 9 yıl hapis cezası bulunan 4 kişi kıs kıvrak yakalandı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmalarına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kars'ta yaralama suçundan 9 yıl hapis cezası ile aranan 4 kişinin İstanbul'dan Kars'a geleceği bilgisini alan polis yaptığı operasyonla şüphelileri yakaladı. Gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler buradaki işlemlerinin ardından önce sağlık kontrolü için hastaneye ardından da Adliye'ye sevk etti. Adliye'de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan 4 kişi cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili olarak Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Mevcut huzur ve güven ortamının devamı, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ile ilgili etkin ve kararlı çalışmalarımız devam edecektir" denildi. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:24 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kars, 3. Sayfa
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