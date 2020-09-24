9 yıl hapisle aranan zanlı, uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika

9 yıl hapisle aranan zanlı, uyuşturucuyla yakalandı
SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, hakkında 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan C.K. yakalanırken, evinde yapılan aramada 1 kilo 150 gram esrar ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, hakkında 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan C.K. yakalanırken, evinde yapılan aramada 1 kilo 150 gram esrar ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 5 ayrı dosyadan 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan C.K.'nin kaldığı evi belirledi. Hendek Yarıca Mahallesi'nde oturan C.K.'nin evine baskın düzenlendi. Baskında C.K. gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 1 kilo 150 gram esrar ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen C.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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