9 yıl hapisle aranan zanlı, uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 5 ayrı dosyadan 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan C.K.'nin kaldığı evi belirledi. Hendek Yarıca Mahallesi'nde oturan C.K.'nin evine baskın düzenlendi. Baskında C.K. gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 1 kilo 150 gram esrar ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, hakkında 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan C.K. yakalanırken, evinde yapılan aramada 1 kilo 150 gram esrar ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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