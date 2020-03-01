9 yıl hapisle aranıyordu, kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 9 yıl hapisle aranıyordu, kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

9 yıl hapisle aranıyordu, kovalamaca sonucu yakalandı

20 dakika önce

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde uyuşturucu satıcılığı ve silah kaçaklığı suçlarından hakkında 9 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan Vedat Dağ, devriye görevi yapan polis ekiplerini fark edince kaçmak istediği sırada yakalandı.

9 yıl hapisle aranıyordu, kovalamaca sonucu yakalandı, System.String[]

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde uyuşturucu satıcılığı ve silah kaçaklığı suçlarından hakkında 9 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan Vedat Dağ, devriye görevi yapan polis ekiplerini fark edince kaçmak istediği sırada yakalandı.

Kızıltepe ilçesinde uyuşturucu satıcılığı ve silah kaçaklığı suçlarından kesinleşmiş 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Vedat Dağ, dolaştığı sırada devriye görevi yapan polis ekiplerini fark edince kaçmaya çalıştı. Polisin 'dur' ihtarına uymayan Dağ, ekiplerin kovalamacası sonucu yakalandı.

Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorusunun ardından Dağ, sevk edildiği adliyede tutuklandı.


Kızıltepe, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 10:41 Kaynak: DHA
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