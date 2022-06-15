9 yıl önce arkadaşını öldürmüştü! Sanığın mahkemede verdiği ifade şaşkına çevirdi: Öldüğüne inanmıyorum - Son Dakika
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9 yıl önce arkadaşını öldürmüştü! Sanığın mahkemede verdiği ifade şaşkına çevirdi: Öldüğüne inanmıyorum

15.06.2022 16:55

Kocaeli'de 9 yıl önce arkadaşını öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan adam, mahkemede verdiği ifadesinde "Kendisinin ölmüş olduğuna inanmıyorum" sözlerini söyledi. Sanığa haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulayan mahkeme, 15 yıl hapis cezası verdi.

Kocaeli'de tesisatçılık işiyle uğraşan 38 yaşındaki Akif Demir'den 6 Ağustos 2013 tarihinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamamış ve o tarihte polis ekipleri tarafından yapılan araştırmalarda Demir'e ait herhangi bir ize rastlanamamıştı.

EMNİYETTE SUÇUNU İTİRAF ETTİ

8 yılın ardından dosyayı yeniden açan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kayıp Akif Demir'in son olarak Cihan M. (29) ve Halil Ö. (39) isimli şahıslarla görüştüğünü tespit etti. Ekipler, Akif Demir'i öldürmüş olabilecekleri değerlendirilen Cihan M. ve Halil Ö.'yü 3 Şubat 2021 tarihinde gözaltına aldı. Halil Ö., emniyetteki sorgusunda Akif Demir'i alacak verecek meselesi sebebiyle aralarında çıkan tartışmada öldürdüğünü itiraf etti.

CESET BULUNAMADI

Cinayeti itiraf etmelerin ardından şahıslar olay yerine götürüldü. Şahısların cinayeti itiraf ettikleri alanda yapılan arama çalışmalarında ise Demir'in cesedine ait herhangi bir ize rastlanılmadı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan Halil Ö. tutuklanırken, Cihan M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MAHKEMEDE SUÇLAMALARI REDDETİ

'Kasten öldürme' suçundan yargılanan sanık, Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmaya taraf avukatları ve tutuklu sanık Halil Ö. katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen sanık Halil Ö., "Ben maktulün parasını gasp etmedim, kendisine iade etmem gereken miktarı ödedim. Kendisinin ölmüş olduğuna inanmıyorum" dedi.

Kocaeli'de 9 yıl önce arkadaşını öldüren sanığın ifadesi pes dedirtti: Ölmüş olduğuna inanmıyorum

"SANIĞIN YARGILAMAYA YARDIMCI OLAN BİR TUTUMU DA YOK"

Akif Demir'in ailesinin avukatı Duygu Usanmaz, "Dosyadaki deliller değerlendirildiğinde, görüşümüze göre sanık maktulü tasarlayarak öldürmüştür. Bunun için plan yapmış, planından vazgeçmemiş, silah temin etmiş ve belirlediği kurgu dahilinde planını icra ederek cinayeti işlemiştir. Her ne kadar sanık, cezadan kurtulmak veya indirim alabilmek için maktulle arasında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunduğunu iddia etmiş ise de dosyada bunu doğrulayan objektif bir delil yoktur. Ayrıca sanık işlediği suçu 9 yıla kadar gizleyebilmiş ve bu suç, kolluk görevlilerince titizlikle yapılan araştırma ve yoğun çabalar neticesinde ortaya çıkmıştır. Buna rağmen sanık aktif pişmanlık göstermemiştir. Sanığın yargılamaya yardımcı olan bir tutumu da yoktur. Dolayısıyla cezasında indirim yapılmamalıdır. Sanığın, taammüden öldürmeden en ağır cezayı almasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Kocaeli'de 9 yıl önce arkadaşını öldüren sanığın ifadesi pes dedirtti: Ölmüş olduğuna inanmıyorum

15 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanığa haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulayarak 15 yıl hapis cezası verdi.

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Kavşakta minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı Kavşakta minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı 9 yıl önce arkadaşını öldüren sanık: 'Kendisinin öldüğüne inanmıyorum' 9 yıl önce arkadaşını öldüren sanık: 'Kendisinin öldüğüne inanmıyorum'
Kaynak: İHA

Akif Demir, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 9 yıl önce arkadaşını öldürmüştü! Sanığın mahkemede verdiği ifade şaşkına çevirdi: Öldüğüne inanmıyorum - Son Dakika

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SON DAKİKA: 9 yıl önce arkadaşını öldürmüştü! Sanığın mahkemede verdiği ifade şaşkına çevirdi: Öldüğüne inanmıyorum - Son Dakika
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