9 yıl önce eşini öldüren zanlı Muş'ta yakalandı - Son Dakika

9 yıl önce eşini öldüren zanlı Muş'ta yakalandı

Bursa'da 9 yıl önce eşini 26 yerinden bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Muş'ta yakalandı.

Bursa'da 9 yıl önce eşini 26 yerinden bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Muş'ta yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Muş Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2011 yılında Bursa'da eşi Dilek Tüncer'i öldüren Adem Tüncer'in yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Aylarca süren takip sonucu sahte kimlik kullanan zanlının Muş'un Toprakkale köyünde yaşadığını tespit eden ekipler, belirledikleri adrese operasyon düzenledi.

Drone de kullanılan operasyonda Tüncer, saklandığı evin merdiveninin altındaki gizli bölmede yakalandı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

9 yıl önce eşini öldüren zanlı Muş'ta yakalandı
9 yıl önce eşini öldüren zanlı Muş'ta yakalandı
9 yıl önce eşini öldüren zanlı Muş'ta yakalandı
9 yıl önce eşini öldüren zanlı Muş'ta yakalandı

Jandarma, Bursa, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 15:25 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 9 yıl önce eşini öldüren zanlı Muş'ta yakalandı - Son Dakika

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