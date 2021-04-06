9 yıl önce ırkçı cinayete kurban gittiği tahmin edilen Burak Bektaş anıldı - Son Dakika

9 yıl önce ırkçı cinayete kurban gittiği tahmin edilen Burak Bektaş anıldı

06.04.2021 04:19

Burak Bektaş'ı anmak için toplanan kalabalıktan görüntüler Anma töreninden görüntüler Bektaş'ın anısına dikilen anıta çiçekler bırakılması BERLİN (AA) – Almanya'nın başkenti Berlin'de 5 Nisan 2012'de ırkçı cinayete kurban gittiğine inanılan Burak Bektaş anıldı.

Burak Bektaş'ı anmak için toplanan kalabalıktan görüntüler

Anma töreninden görüntüler

Bektaş'ın anısına dikilen anıta çiçekler bırakılması BERLİN (AA) – Almanya'nın başkenti Berlin'de 5 Nisan 2012'de ırkçı cinayete kurban gittiğine inanılan Burak Bektaş anıldı.

Neukölln ilçesinde öldürülen Bektaş'ı anmak için yaklaşık 100 kişi Johannisthaler Chaussee caddesinde toplandı.

Göstericiler daha sonra Rudower Strasse ve Möwenweg caddelerinin kesiştiği ve Bektaş için dikilen anıtın bulunduğu parka kadar yürüdü.

Üzerinde "Burak'ı unutma. Hatırla ve Aydınlat" yazan bir pankartın taşındığı gösteriye Burak Bektaş'ın annesi Melek ve babası Ahmet ile yakınları da katıldı.

Anıtın bulunduğu parkta, Burak Bektaş ve ırkçı cinayetlere kurban gidenler için saygı duruşu yapıldı, anıta çiçek bırakıldı.

"Burak Bektaş cinayetini aydınlatılma inisiyatifinde" yer alan Selim Ay, burada yaptığı konuşmada, Almanya'daki ırkçı cinayetlere sessiz kalınmaması gerektiğini belirterek, "Neonazilerin ve ırkçıların aramızdaki insanlara yönelik tehdit ve saldırılarını görmezden gelmemeliyiz." dedi.

Cinayetin işleyiş şekli NSU terör örgütünün cinayetleri ile paralellik gösteriyor

Bektaş cinayetinin, Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) ırkçı terör örgütünün ortaya çıkmasından 5 ay sonra gerçekleştiğine dikkati çeken Ay, "Cinayetin işleniş şekli ve olayın akışı NSU cinayetleriyle korkunç paralellik gösteriyor. Bu nedenle soruşturmanın başından itibaren ırkçı bir motif ele alınmalıydı. Maalesef böyle yapılmadı. Ne yazık ki Burak'ın cinayetinin soruşturulmasında ırkçı motifin doğrulanması asla bir öncelik olmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Ay, Burak Bektaş'ın cinayetinin aydınlatılmasını isteyerek "Burak asla unutulmayacak." dedi.

Aile adına bir konuşma yapan Burak Bektaş'ın kuzeni Murat Albayrak da, 9 yıldan beri sokaklara çıkarak hep aynı soruları sorduklarını belirterek, "Burak'ı kim ve neden öldürdü? 9 yıldan beri ne polis, ne cinayet masası, ne de siyasetçiler bu sorulara cevap verdi. Bununla birlikte başka sorular da ortaya çıkıyor. Nasıl oluyor da 9 yıldan beri katıl serbest dolaşabiliyor ve ceza verilmiyor. Ne zaman adalet ortaya çıkacak?" ifadelerini kullandı.

Albayrak, polisin ve siyasetçilerin bu olayın aydınlatılmasında başarısız kaldığını vurgulayarak "Biz, katil cezaevine girene kadar sokaklara çıkacağız." diye konuştu.

22 yaşındaki Burak Bektaş, 9 yıl önce arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada Neukölln ilçesinde silahla vurularak öldürülmüş, iki arkadaşı ağır yaralanmıştı.

Görgü tanıkları, orta yaşın üzerindeki beyaz tenli saldırganın, gençlere ateş açtıktan sonra sessizce olay yerinden uzaklaştığını ifade etmişti.

Failin henüz bulunamadığı saldırıyı soruşturan Alman polisi, cinayetin ardından hiçbir iz bulunamadığını açıklamıştı.

Burak Bektaş için 8 Nisan 2018'de öldürüldüğü yerin yakınında bulunan Rudower Strasse ve Möwenweg caddelerinin kesiştiği parkta anıt dikilmişti.

9 yıl önce ırkçı cinayete kurban gittiği tahmin edilen Burak Bektaş anıldı
9 yıl önce ırkçı cinayete kurban gittiği tahmin edilen Burak Bektaş anıldı
9 yıl önce ırkçı cinayete kurban gittiği tahmin edilen Burak Bektaş anıldı
9 yıl önce ırkçı cinayete kurban gittiği tahmin edilen Burak Bektaş anıldı

Almanya, Berlin, Terör, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 9 yıl önce ırkçı cinayete kurban gittiği tahmin edilen Burak Bektaş anıldı - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: 9 yıl önce ırkçı cinayete kurban gittiği tahmin edilen Burak Bektaş anıldı - Son Dakika
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