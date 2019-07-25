9 yıl önce "Kurtlar Vadisi Filistin" filminin çekildiği yerde silahlı saldırı

9 yıl önce "Kurtlar Vadisi Filistin" filminin çekildiği yerde silahlı saldırıAdana'da 2010 yılında "Kurtlar Vadisi Filistin" filminin bir kısmının çekimini yapıldığı yerde bugün yapılan silahlı saldırı sonucu 2 kişi ağır 3 kişi yaralandıADANA - Adana'da 2010 yılında "Kurtlar Vadisi Filistin" filminin bir kısmının çekiminin yapıldığı yerde bugün yapılan silahlı saldırı sonucu 2 kişi ağır 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saat 09.00 sıralarında Kışla Caddesinden geçen bir otomobilden kahvehaneye doğru açılan ateş sonucunda kahvehanenin dış bölümünde oturan M.U., N.K. ve P.D. yaralandı. İki otomobilde de açılan ateş sonucu zarar oluştu. Kendi imkanlarıyla Yüreğir Devlet Hastanesine götürülen N.K. ve P.D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Saldırının ardından olay yerine gelen polis ekipleri otomobil ile gelip saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin peşine düştü.Bu arada saldırının gerçekleştirildiği yer ise 2010 yılında çekimi yapılan "Kurtlar Vadisi Filistin" filminin bir kısmının çekildiği alan olması dikkat çekti. Duvarlarda hala filmden kalma Arapça yazıların bulunması dikkat çekti. Filmin çekimleri Mersin'in Tarsus ilçesi Mersin ve Adana'da yapılmış filmin oyuncu kadrosunda ise Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Kenan Çoban, Erdal Beşikçioğlu, Nur Aysan, Mustafa Yaşar, Erkan Sever, Zafer Diper ve Umut Karadağ gibi isimler yer almıştı. Filmde iseGazze'ye insani yardım malzemeleri götürmeye çalışan gemilere yapılan kanlı baskın üzerine Polat Alemdar ve arkadaşları Filistin'e gitmesi konu edilmişti.