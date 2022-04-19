9 yıl önce yuttuğu mum tutacağını hamile kaldığında fark etti! - Son Dakika
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9 yıl önce yuttuğu mum tutacağını hamile kaldığında fark etti!

19.04.2022 17:26

Manisa'da yaşayan 22 yaşındaki Nuray Lütfiye Kalaycı, 9 yıl önce pasta yerken mum tutacağı yuttu. Tutacağın vücudundan çıktığını düşünen Kalaycı, gerçeği hamile kaldığı zaman öğrendi. Doktor kontrolüne giden genç kadın, tutacağın 9 yıldır soluk borusunda durduğunu öğrenmesi sebebiyle şoke oldu.

Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan bir çocuk annesi Nuray Lütfiye Kalaycı, 9 yıl önce bir yakınının doğum günü kutlaması sırasında pasta yerken mumların konulduğu tutacağı yanlışlıkla yuttu. Yuttuğu cismin zaman içinde vücudundan çıktığını düşünen Kalaycı, 1,5 yıl önce hamile kaldığı süreçte nefes darlığı şikayetiyle Manisa'da hastaneye başvurdu.

AKCİĞERDE SORUN TESPİT EDİLDİ

Yapılan tetkikler ve kontrollerin ardından akciğerde sorun tespit eden doktoru, Kalaycı'ya tedaviye başlanması için gebeliğini sonlandırmasını önerdi. Çocuğunu dünyaya getirmek için tedaviyi erteleyen Kalaycı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gitti. Burada Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Hikmet Özhan tarafından muayene edilen Kalaycı'nın akciğerine giden soluk borusunda bir cisim olduğu fark edildi.

9 yıl önce yediği pasta başına bela oldu, hayret ettiren gerçek hamile kaldığında ortaya çıktı

Bebeğini dünyaya getiren Kalaycı, soluk borusundaki cismin çıkarılması için Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

9 YIL SOLUK BORUSUNDA TUTACAKLA YAŞAMIŞ

Göğüs Cerrahı Doç. Dr. Banu Yoldaş, Kalaycı'nın yaklaşık 9 yıldır soluk borusunda bulunan 2 santimetre büyüklüğündeki mum tutacağını ameliyatla çıkardı. Yoldaş, hastanın 15 gün önce kendisine başvurduğunda yaptığı kontrollerde yabancı cismin hava yolunu tamamen tıkadığını belirlediğini söyledi.

9 yıl önce yediği pasta başına bela oldu, hayret ettiren gerçek hamile kaldığında ortaya çıktı

"2 SANTİMETRE BOYUTUNDA"

Hastasını acil olarak ameliyata alma kararı verdiğini belirten Yoldaş, şunları kaydetti: "Hastamızın akciğeri, geçirdiği enfeksiyonlara bağlı göğüs duvarına yapışmıştı. Ameliyatta önce bu yapışıklıkları gidermek zorunda kaldık. Tıkanmış olan hava yolunda ciddi enfeksiyon oluşmuş, sağ akciğerinin orta ve alt parçasının artık işlev görmemesine sebep olmuştu. Pasta mumlarında kullanılan 2 santimetrelik plastik tutacağı 4 saatlik bir ameliyatla hastamızın soluk borusundan çıkardık. Hastamız rahat nefes almaya başladı. Kısa süre sonra taburcu olmasını planlıyoruz." Ağız yoluyla yutulan cisimlerin soluk borusu ve akciğerde olumsuz sonuçlara neden olabileceğini dile getiren Yoldaş, nefes darlığı yaşayan kişilere mutlaka bir doktora başvurmasını önerdi.

9 yıl önce yediği pasta başına bela oldu, hayret ettiren gerçek hamile kaldığında ortaya çıktı

"RAHAT NEFES ALMAYA BAŞLADIM"

Nuray Lütfiye Kalaycı da sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade etti. Yaşadığı bu süreçte kendinden çok bebeği için endişelendiğini anlatan Kalaycı, "Karnımda canımdan bir can vardı, onu bırakmak istemedim, doğurmak istedim. Sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde soluk borumda yabancı bir cismin olduğunu öğrendiğimde mutlu oldum. Ameliyattan sonra rahat şekilde nefes almaya başladım. Son 1 yıldır çok zor nefes alıyordum, ameliyat sonrası kendime geldim." diye konuştu.

9 yıl önce yuttuğu mum tutacağını hamile kaldığında fark etti!
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Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Salihli, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 9 yıl önce yuttuğu mum tutacağını hamile kaldığında fark etti! - Son Dakika


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