Son Dakika Haberleri: 9 yıl önceki cinayeti jandarma çözdü
Son Dakika Güncel 9 yıl önceki cinayeti jandarma çözdü - Son Dakika

9 yıl önceki cinayeti jandarma çözdü

6 saat önce

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde 9 yıl önce cesedi bulunan kadının Z.Ö. olduğu ortaya çıktı.

9 yıl önceki cinayeti jandarma çözdü, System.String[]

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde 9 yıl önce cesedi bulunan kadının Z.Ö. olduğu ortaya çıktı. İz süren jandarma, R.Ç.'yi gözaltına aldı. Şüpheli, kadını bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 25 Haziran 2010 tarihinde Bolvadin ilçesi Kemerkaya köyünün Akar mevkisinde bulunan kadın cesedinin, Z.Ö.'ye ait olduğunu belirledi. Kadının kimliğinin tespitiyle araştırmalarına hız veren jandarma, Z.Ö.'nün cep telefonunu incelemeye aldı. Yapılan incelemeyle de Z.Ö..'nün sürekli R.Ç. ile görüştüğü belirlendi.

Kısa süreli takibin sonunda R.Ç., jandarma tarafından gözaltına alındı. R.Ç. ifadesinde, Z.Ö. ile Konya'dan Afyonkarahisar'a gezmek için geldiklerini, aralarında çıkan tartışmada kadını bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. Olay yerine götürülen R.Ç., burada da cinayeti detaylarıyla anlattı.

R.Ç., jandarma ekipleri tarafından işlemleri tamamlanarak, Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 05:48 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tartıştığı 4 aylık eşini kazakla boğarak öldürdü
Sevgilisi tarafından öldürülen Melisa Kalem'in cenazesini kimse almadı Eşini 3 ay önce kaybeden 3 çocuk annesi, kendisini iple tavana astı 8 günlük bebeğinin cansız bedenini hastaneye getiren anne, "Bu öldü, bunu alın" dedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 00:34:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 9 yıl önceki cinayeti jandarma çözdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]