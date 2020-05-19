9 YIL ÖNCESİ VE ŞİMDİ.. ROCKY'E "MAHALLENİN MUHTARI" DİYORLAR - Son Dakika

9 YIL ÖNCESİ VE ŞİMDİ.. ROCKY'E "MAHALLENİN MUHTARI" DİYORLAR

ÜSKÜDAR Kuzguncuk'ta bir bahçe duvarının üzerinden 10 yıldır sokağı seyreden Rocky isimli köpek sosyal medyanın gündeminde.

ÜSKÜDAR Kuzguncuk'ta bir bahçe duvarının üzerinden 10 yıldır sokağı seyreden Rocky isimli köpek sosyal medyanın gündeminde. Bir sosyal medya kullanıcısının Rocky'nin 2011 ve 2020 yıllarındaki iki farklı fotoğrafını paylaşması sonrası daha önce o sokaktan geçen çok sayıda kişi de sosyal medyada Rocky'nin fotoğraflarını paylaşmaya başladı.

Akita cinsi Rocky 11 yaşında. İki aylıkken Doğan ailesi tarafından sahiplenilen Rocky bugünlerde sosyal medyanın gündeminde. Kuzguncuk'ta oturan Okan Vardarova, sosyal medya hesabından Rocky'nin 2011 ve 2020 yılında çekilen iki farklı fotoğrafını paylaştı. Vardarova'nın 'Bizim sokakta 7/24 bahçe duvarından bakan bir köpek var. 2 senedir her gün etrafa bakıyor. Ne kadar eski olabilir diye haritalara (daha eskiyi gösteriyor diye) baktım. Soldaki güncel fotoğraf, sağdaki 2011'deki yavru haliö ifadelerinin yer aldığı paylaşımının ardından sokaktan geçen ve Rocky'nin fotoğraflarını çeken yüzlerce kişi paylaşım yapmaya başladı. Paylaşılan fotoğrafların çoğunda Rocky'nin yanında bir başka köpek daha var. O da Helen. Helen birkaç yıl önce zehirlenerek ölünce Rocky bir başına kaldı. Hem mahalle sakinlerinin hem de sokaktan geçenlerin dikkatini çeken Rocky, gece gündüz, bahçe duvarının üstünden sokağı izlemeye devam ediyor.

"YAKLAŞIK 300, 400 KİŞİ FOTOĞRAF GÖNDERDİ"

Rocky'nin fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Okan Vardarova, Kuzguncuk'a iki sene önce taşındı. "Rocky insanın hemen dikkatini çekiyor" diyen Vardarova sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sokakta oturuyorum ve Rocky insanın hemen dikkatini çekiyor. Günün her saati duvarın üstünde. Gelen geçenleri izliyor. Ona 'Mahallenin muhtarı' diyorlar. Ne kadar süredir burada diye merak ettim. İnternette eski sokak görüntülerine baktım. 2011 yılının görüntülerini buldum. Tabii Rocky o zaman daha genç. Ama yine aynı yerinde. Bu fotoğrafı Twitter'da paylaştım. Bu sokak işlek bir sokak. Köpek herkesin dikkatini çekmiş. Herkesin aslında fotoğrafı var. Galeride köpekle fotoğrafları var ama kimse bu kadar ünlü olduğunu bilmiyordu. Twitter'da paylaşınca ve herkes altına fotoğraflarını koyunca insanlar Rocky ile buluşmuş oldu. Yaklaşık 300, 400 insan fotoğraf gönderdi. Hatta yabancılar tweeti kendi dillerine çevirip bu hikayeyi görmüşler. Yabancı Twitter kullanıcıları da 'bu ne güzel bir hikayeymiş' diye paylaşımlar yapıyor. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da ünlü oldu. İnsan kendini güvende hissediyor. Sonuçta bir bekçimiz var."

"DIŞARIDAN GELENLERİN ONA BİR ŞEY VERMESİNE GEREK YOK"

Sosyal medyanın gündemindeki Rocky'nin sahibi Can Doğan, "Rocky 11 yıldır burada. Öncesinde Helen vardı. Helen zehirlenerek öldükten sonra Rocky tek başına burada. Rocky zaten sürekli burada. Her geçen fotoğrafını çekiyor. Gelenler mama ve şekerli şeyler veriyor. Şunu söylemek istiyorum. Ona şekerli bir şey vermezlerse ben çok memnun olurum. İnternette bakılmıyor şeklinde yorumlar da yapılmış. Rocky çok iyi bakılıyor. Dışarıdan gelenlerin ona bir şey vermesine gerek yok. Yüksek olduğu için sokağı göremiyor. Duvarın üstüne çıkıyor. Açıkçası sokağın bekçiliğini yapıyor. Yaz kış hep orada" şeklinde konuştu.

9 YIL ÖNCESİ VE ŞİMDİ.. ROCKY'E MAHALLENİN MUHTARI DİYORLAR

Twitter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 01:04 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 9 YIL ÖNCESİ VE ŞİMDİ.. ROCKY'E 'MAHALLENİN MUHTARI' DİYORLAR - Son Dakika

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