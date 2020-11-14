9 yıl sonra başlayan İbo Show'da İbrahim Tatlıses ekranlara "Haydi Söyle" şarkısı ile döndü - Son Dakika

9 yıl sonra başlayan İbo Show'da İbrahim Tatlıses ekranlara "Haydi Söyle" şarkısı ile döndü

14.11.2020 21:03

Silahlı saldırıya uğradıktan 9 yıl sonra İbo Show ile sevenlerinin karşısına çıkan İbrahim Tatlıses ekranlara "Haydi Söyle" şarkısı ile döndü. Sesinden bir şey kaybetmediği görülen İmparator'un enerjisinin de yerinde olduğu görüldü.

İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses, İbo Show ile ekrana geri döndü. Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği İbo Show, ilk bölümünde Sibel Can, Deniz Seki, Kutsi, Aydemir Akbaş ve Şafak Sezer'i ağırladı.

Son kez 14 Mart 2011'de İbo Show ile ekranlarda olan İbrahim Tatlıses o gece yayın çıkışında başından vurulmuştu. Uzun süren tedavinin ardından ayağa kalkan Tatlıses'in ekranlara ne zaman döneceği, dönüp dönmeyeceği hep merak konusu olmuştu.

EKRANLARA "HAYDİ SÖYLE" ŞARKISI İLE DÖNDÜ

İbrahim Tatlıses tam 9 yıl sonra bu merakı giderdi. Star TV'de Cumartesi saat 20.00'de İbo Show'a yeniden başlayan İbrahim Tatlıses'in ilk şarkısı ise 'Haydi Söyle' oldu. Sesinin ve enerjisinin yerinde olduğu gözlenen İmparator'u ilk şarkısı sosyal medyada da gündem oldu.

9 yıl sonra başlayan İbo Show'da İbrahim Tatlıses ekranlara Haydi Söyle şarkısı ile döndü

İbrahim Tatlıses, İbo Show, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 9 yıl sonra başlayan İbo Show'da İbrahim Tatlıses ekranlara 'Haydi Söyle' şarkısı ile döndü - Son Dakika Magazin


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