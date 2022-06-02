9 yıl sonra karar verildi! 17 yaşındaki kızını öldürdüğü iddia edilen baba, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı - Son Dakika
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9 yıl sonra karar verildi! 17 yaşındaki kızını öldürdüğü iddia edilen baba, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı

02.06.2022 14:00
9 yıl sonra karar verildi! 17 yaşındaki kızını öldürdüğü iddia edilen baba, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı

Kastamonu'da 9 yıl önce yaşanan olayda 17 yaşındaki kızını öldürdüğü iddiasıyla 9 yıldır yargılanan baba, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Karar sonrası açıklamalar yapan baba "Ben kızımı öldürmedim. Üzerimi değiştirmek için gömleğimi çıkarttığım sırada tabancayı kızıma verdim. O sırada tabanca ateş aldı ve kızıma isabet etti" ifadelerini kullandı.

17 yaşındaki M.B., evinde tabanca ile baş kısmına 2 kurşunun isabet etmesi neticesinde hayatını kaybetti. Yaşanan olayın ardından gözaltına alınan Ş.B., olay tarihinde verdiği ifadesinde üzerini değiştiği sırada tabancasını tutmak için kızına verdiği ve bu sırada tabancanın ateş alması neticesinde kazara M.B.'nin kendini vurduğunu söylediği iddia edildi. Adliyeye sevk edilen Ş.B., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA 7 YIL SÜRDÜ

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma yaklaşık 7 yıl sürdü. Soruşturmanın tamamlanmasıyla birlikte 2020 yılında baba Ş.B. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde 'kasten öldürme, kendini savunamayacak yakın akrabayı öldürme" suçundan dava açıldı.

SAVCILIKTAN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava görülmeye devam etti. Duruşmada Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Cumhuriyet Savcısı, mütalaasında toplanan deliller neticesinde sanıkların sözüne itibar edilemeyeceği, Ş.B.'nin 18 yaşından küçük çocuğunu kasten öldürdüğü, olayı gizlemek için sakladıkları, bu sebepten ötürü 'alt soya ait çocuğu öldürme' suçundan dolayı sanık baba Ş.B.'nin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.

"BEN KIZIMI ÖLDÜRMEDİM"

Mütalaanın ardından baba Ş.B., yaptığı savunmada, "Mütalaayı kabul etmiyorum. Beraatımı talep ediyorum. Ben kızımı öldürmedim. Üzerimi değiştirmek için gömleğimi çıkarttığım sırada tabancayı kızıma verdim. O sırada tabanca ateş aldı ve kızıma isabet etti. Beraatımı talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti, 17 yaşında evlenmek isteyen kızı M.B.'yi öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu sanık baba Ş.B.'yi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 9 yıl sonra karar verildi! 17 yaşındaki kızını öldürdüğü iddia edilen baba, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 9 yıl sonra karar verildi! 17 yaşındaki kızını öldürdüğü iddia edilen baba, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı - Son Dakika
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