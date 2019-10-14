Son Dakika Haberleri: 9 yıl sonra öğrenilen 2 milyon tl borca 'zaman aşımı' davası
Son Dakika Güncel 9 yıl sonra öğrenilen 2 milyon tl borca 'zaman aşımı' davası

9 yıl sonra öğrenilen 2 milyon tl borca 'zaman aşımı' davası

1 saat önce

İZMİR'de, inşaat şirketindeki ortaklığını 2010'da sonlandıran Pelin Gündoğmuş, yaklaşık 2 ay önce 2 milyon TL vergi borcu olduğunu öğrenince şok yaşadı.

9 yıl sonra öğrenilen 2 milyon tl borca 'zaman aşımı' davası, System.String[]

İZMİR'de, inşaat şirketindeki ortaklığını 2010'da sonlandıran Pelin Gündoğmuş, yaklaşık 2 ay önce 2 milyon TL vergi borcu olduğunu öğrenince şok yaşadı. Kendisine tebligat ulaştırılmadığını öne süren Gündoğmuş, 5 yıl geçmesi durumunda borcun zaman aşımına uğradığını belirterek, avukatı aracılığıyla dava açtı.

Ankara'daki inşaat şirketine 2007 yılında ortak olan, 2010'da ise hisselerini satan Pelin Gündoğmuş, yaklaşık 2 ay önce, OSTİM Vergi Dairesi'nden gelen ve çeşitli kalemlerde 2 milyon TL vergi borcunun yazılı olduğu tebligatla şok yaşadı. Daha önce kendisine vergi dairesinden borcu olduğuna dair bilgi verilmediğini ve adresine tebligat ulaştırılmadığını öne süren Gündoğmuş, 1 ay önce, avukatı Öykü Su Güler aracılığıyla Ankara Vergi Mahkemesi Başkanlığı'na başvurdu. Ödeme emrinin iptali davası açılması için dilekçe verildi.Avukat Güler, 'Vergi Usul Kanunu'nun 114'üncü maddesine göre, vergi borcu bildirilmeyen kişinin borcunun 5 yıl dolduktan sonra zaman aşımına uğradığını belirtti. Güler, "Müvekkilime borcu olduğu bildirilmediği ve bu sürenin de dolmuş olduğunu göz önüne alarak, dava açtık. Kazanmayı umut ediyoruz" dedi


Gündoğmuş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:20 Kaynak: DHA
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