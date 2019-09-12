Son Dakika Haberleri: 9 yılda bölgeye 224 milyon TL kaynak harcandı
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9 yılda bölgeye 224 milyon TL kaynak harcandı

15 dakika önce

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) 27 milyon TL bütçeli 2019 Yılı Mali Destek Programlarına yapılan başvuruların sonuçlarını açıkladı.

9 yılda bölgeye 224 milyon TL kaynak harcandı, System.String[]

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) 27 milyon TL bütçeli 2019 Yılı Mali Destek Programlarına yapılan başvuruların sonuçlarını açıkladı.

Eskişehir, Bilecik, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:25 
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