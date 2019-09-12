9 yılda bölgeye 224 milyon TL kaynak harcandı
15 dakika önce
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) 27 milyon TL bütçeli 2019 Yılı Mali Destek Programlarına yapılan başvuruların sonuçlarını açıkladı.
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) 27 milyon TL bütçeli 2019 Yılı Mali Destek Programlarına yapılan başvuruların sonuçlarını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:25
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