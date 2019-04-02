9 Yıldır Aranan Terör Şüphelisi Yakalandı

Eskişehir'de, PKK/KCK terör örgütü ile irtibatlı olduğu iddiasıyla bir kişi yakaladı.

Eskişehir'de, PKK/KCK terör örgütü ile irtibatlı olduğu iddiasıyla bir kişi yakaladı.



Alınan bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekipleri, Diyarbakır Ağır Ceza İlamat Masasınca 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 9 yıldır aranan Metin G.'nin kent merkezinde olduğunu tespit etti. Ekipler, Diyarbakır Ağır Ceza İlamat Masasınca PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 9 yıldır aranan zanlı Metin G.'yi gerçekleştirilen operasyonla yakaladı.



Öte yandan gözaltına alınan ve hakkında Diyarbakır Ağır Ceza İlamat Masasınca "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan" 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası mevcut olan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

HDP'nin Kazandığı İlçede Belediye Binası Yok: Kayyum Emniyete Hibe Etmiş

Başkan Seçilen Recep Çebi ile Telefon Numaraları Benzeyen Oyuncu Cem Davran'ın Telefonu Susmadı

Komünist Başkan Maçoğlu, "Benim İçin Önemliydi" Deyip İlk Ziyaretini Otizmli Bireylere Yaptı

Kadıköy'de, İtiraz Edilen Sandıklardan İmamoğlu Lehine 450 Oy Artışı Oldu!