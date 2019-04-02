Son Dakika Haberleri: 9 Yıldır Aranan Terör Şüphelisi Yakalandı

9 Yıldır Aranan Terör Şüphelisi Yakalandı

10 dakika önce

Eskişehir'de, PKK/KCK terör örgütü ile irtibatlı olduğu iddiasıyla bir kişi yakaladı.

9 Yıldır Aranan Terör Şüphelisi Yakalandı, System.String[]
Eskişehir'de, PKK/KCK terör örgütü ile irtibatlı olduğu iddiasıyla bir kişi yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekipleri, Diyarbakır Ağır Ceza İlamat Masasınca 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 9 yıldır aranan Metin G.'nin kent merkezinde olduğunu tespit etti. Ekipler, Diyarbakır Ağır Ceza İlamat Masasınca PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 9 yıldır aranan zanlı Metin G.'yi gerçekleştirilen operasyonla yakaladı.

Öte yandan gözaltına alınan ve hakkında Diyarbakır Ağır Ceza İlamat Masasınca "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan" 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası mevcut olan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:36 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


HDP'nin Kazandığı İlçede Belediye Binası Yok: Kayyum Emniyete Hibe Etmiş Başkan Seçilen Recep Çebi ile Telefon Numaraları Benzeyen Oyuncu Cem Davran'ın Telefonu Susmadı Komünist Başkan Maçoğlu, "Benim İçin Önemliydi" Deyip İlk Ziyaretini Otizmli Bireylere Yaptı Kadıköy'de, İtiraz Edilen Sandıklardan İmamoğlu Lehine 450 Oy Artışı Oldu!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 16:46:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 9 Yıldır Aranan Terör Şüphelisi Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]