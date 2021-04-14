9 yıldır aşk yaşayan Damla Sönmez ve Ushan Çakır ilişkisini noktaladı

Çukur dizisinde hayat verdiği 'Efsun' rolüyle son dönemde adından sıklıkla bahsettiren yetenekli oyuncu Damla Sönmez, "Doğru insanı bulduğuma inanıyorum, o benim hayat arkadaşım" dediği meslektaşı Ushar Çakır ile yollarını ayırdı.

DÜĞÜN TARİHİ YERİNE AYRILIK HABERİ GELDİ

2012 yılında Uzun Hikaye filminin çekimlerinde tanışan ikili, 2018 yılında aile arasında düzenlenen törenle nişanlanmıştı. Sevenlerinin düğün tarihi beklediği çift yollarını ayırma kararı aldı. Konuyla ilgili yakınlarına konuşan Damla Sönmez, "Evet dedikodular doğru, ayrıldık, kısmet" diyerek ayrılığı onayladı.

Başarılı oyuncu Ushan Çakır, son olarak Netflix'te yayınlanan Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü? filminde rol almıştı.