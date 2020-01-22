9 yıldır cinayetten aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 9 yıldır cinayetten aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

9 yıldır cinayetten aranan şahıs yakalandı

6 saat önce

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde "Kasten adam öldürme" suçundan hakkında 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş cezası bulunan ve 9 yıldır firari olan E.K. jandarmanın başarılı çalışması ile yakalandı.

9 yıldır cinayetten aranan şahıs yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde "Kasten adam öldürme" suçundan hakkında 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş cezası bulunan ve 9 yıldır firari olan E.K. jandarmanın başarılı çalışması ile yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, İstihbarat Şube Müdürlüğü, JASAT, Burhaniye İlçe Jandarma Komutanlığından oluşturulan özel ekip tarafından, 2014 yılında Burhaniye İlçesi Orjan Sitesinde meydana gelen "Kasten Adam Öldürme" olayının faili olarak aranan ve bu olaydan dolayı hakkında 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. isimli şahıs yapılan çalışmalar sonucunda Burhaniye İlçe Merkezinde yakalandı. E.K.'nın yapılan üst aramasında 1 adet tabanca ve 14 adet 9 mm fişek ele geçirildi. Ayrıca E.K.'nın 3 ayrı basit yaralama ve hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından da arandığı tespit edildi. Şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Burhaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Burhaniye, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:02 Kaynak: İHA
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