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9 yıllık eşi kafasında cam sürahi kırdı, yetmedi boynuna falçata dayadı - Son Dakika

9 yıllık eşi kafasında cam sürahi kırdı, yetmedi boynuna falçata dayadı

08.06.2021 09:18
9 yıllık eşi kafasında cam sürahi kırdı, yetmedi boynuna falçata dayadı, System.String[]

Antalya'da ikamet eden 37 yaşındaki kadın, 9 yıldır imam nikahlı olduğu eşinden 2 yıldır şiddet gördüğünü belirtti. Kocasının uyuşturucu bağımlısı olmasının ardından kendisini dövmeye başladığını ifade eden kadın, "Kafamda cam sürahi kırıp, boynuma falçata dayadı. Günlerce beni dövdü. Kızıma bir şey yapmakla tehdit ettiği için şikayetimi geri çektim" dedi. Kadının oğlu ise "Polis amcalar bizi korusun" diyerek yardım çağrısında bulundu.

Antalya'da yaşayan Dilek Göktaş (37), 9 yıldır imam nikahıyla birlikte yaşadığı A.O.'dan iki yıldan bu yana şiddet gördüğünü söyledi.

"KIZIMA BİR ŞEY YAPMASINDAN KORKTUĞUM İÇİN ŞİKAYETİMİ GERİ ÇEKTİM"

Sabah'ın haberine göre, eşinden en son 31 Mayıs'ta dayak yiyen Göktaş, "Eşim otelde tatlı şefi olarak çalışıyor, kışları da kamyon şoförlüğü yapıyordu. 2 yıl önce ise tamamen kamyonculuğa başladı. Hiç durmadan gidip geldiği için, araç kullanırken uyumamak ve enerji almak adına, arkadaşlarının tavsiyesiyle uyuşturucuya alıştı. Madde bağımlısı olduktan sonra da şiddet görmeye başladım. Kafamda cam sürahi kırıp, boynuma falçata dayadı. Geçtiğimiz ocak ayında eve kapatıp 2 gün dövdü. Dayanamayıp polise şikayet ettim. Karakolun kapısından girerken, 'Akıllı ol, 18 yaşında kızın var' diye tehdit etti. Kızıma bir şey yapmasından korktuğum için şikayetimi geri çektim. Bu sırada 1 ay uzaklaştırma aldı. 20'nci gün çok sakin bir şekilde 'Oğlumu görmek istiyorum' diyerek eve geldi" dedi.

"EVİM ZEMİN KATTA OLDUĞU İÇİN BALKONDAN GİRİYOR"

Uzaklaştırma bittikten sonra yine şiddetin devam ettiğini anlatan Göktaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Uzaklaştırma bittikten sonra yeniden şiddet uygulamaya devam etti. Dayanamayıp, şubatta oğlum ile birlikte evi terk edip, başka bir eve taşındım, ama kısa süre bizi buldu. En son 31 Mayıs'ta geldiğinde yine şiddet uyguladı. Gözümü bu hale getirdi. Bana, 'Seni sakat bırakırım' diye tehditler savurdu. Gözümü bu hale getirdikten sonra savcılığa dilekçe verdim. Savcılık bir ay uzaklaştırma verdi. Ancak her an gelebilir korkusuyla yaşıyorum. Hayatım kâbusa döndü. Sokağa çıkmaya korkuyorum. Çünkü, evim zemin katta olduğu için balkondan giriyor. Her saniye korku içinde yaşamaktan sinir hastası oldum. Oğlumun da benim de psikolojim bozuldu. Ölmek ya da sakat kalmak istemiyorum."

"POLİS AMCALAR BİZİ KORUSUN"

Göktaş'ın A.O.'dan olan 4.5 yaşındaki oğlu E.O. da "Babam beni ve annemi sürekli dövüyor. polis amcalar bizi korusun" diyerek yardım istedi. İddiaları kabul etmeyen A.O. ise bağımlı olmadığını ve eşine şiddet uygulamadığını öne sürdü.

9 yıllık eşi kafasında cam sürahi kırdı, yetmedi boynuna falçata dayadı

Antalya, Enerji, Mayıs, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 9 yıllık eşi kafasında cam sürahi kırdı, yetmedi boynuna falçata dayadı - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: 9 yıllık eşi kafasında cam sürahi kırdı, yetmedi boynuna falçata dayadı - Son Dakika
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