9 yıllık evlilerdi! Gece yarısı tartıştığı eşini av tüfeğiyle sırtından vurarak öldürdü - Son Dakika

Demre ilçesi Karabucak Mahallesi'nde önceki akşam saat 01.00 sularında, çiftçilikle uğraşan 37 yaşındaki Metin B., 9 yıllık eşi 1 çocuk annesi Ümmü Gülsüm B. ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesinin ardından Metin B., eşine av tüfeğiyle ateş etti. Sırtından vurulan kadın kanlar içinde yere yığıldı. Metin B., olayı polis ekiplerine haber verdi.

POLİS MERKEZİNE GİDEREK TESLİM OLDU

İhbarın ardından eve gelen sağlık ve polis ekipleri Ümmü Gülsüm B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Zanlı ise polis merkezine giderek teslim oldu. Savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından genç kadının cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.