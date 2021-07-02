9 yıllık evlilik bitti... Emine Boyner-Ali Kürşat çifti sessiz sedasız boşandı

İkiz kızları Ayşe ve Elif Boyner'i geçtiğimiz yıl 8 ay arayla evlendiren Cem Boyner, küçük kızı Emine Boyner'in boşanması nedeniyle üzüntülü günler geçiriyor.

2012 yılında Ali Kürşat'la nikah masasına oturan ve Ayvalık'a gelin giden Emine Boyner'in evliliğinin iyi gitmediği yolunda bilgiler kulağıma geliyordu.

Ali Kürşat - Emine Boyner - Bilgün Dereli

Başta Emine Boyner'in babası Cem Boyner ve annesi Bilgün Dereli olmak üzere ailelerinin ikna etmeye çalıştığı çift, 3 yaşındaki kızları Şira'ya rağmen 2 hafta önce yollarını ayırmayı tercih etti.

23 yaşında, üniversiteyi bitirir bitirmez evlenen ve Ayvalık'a yerleşen Emine Boyner, burada kendine bir hayat kurmuştu. Kızıyla Ayvalık'ta yaşamaya devam edecek olan Boyner'e bu zor günlerinde en büyük desteği ailesi veriyor.

Ayşe - Emine - Cem - Elif Boyner

Marsilya ile flörtte Suna ile tatilde

İngiltere'nin Leicester City takımında top koşturan milli futbolcu Cengiz Ünder'in Marsilya ile flört ettiğini duyuyorduk ama esas flörtü meğer Suna Çavuşoğlu'ymuş! 5 aydır, sosyal medyanın ünlü isimlerinden Çavuşoğlu ile birlikte olan Cengiz Ünder, milli takımın Avrupa Şampiyonası'ndan elenmesinin ardından soluğu sevgilisiyle birlikte Çeşme'de almış. Çeşme'de ev tutan ve bütün yazı burada geçirmeyi planlayan sevgililerin ilişkilerini gizlemek gibi bir çabaları da yokmuş. Her yere el ele giden çiftin çok mutlu olduğu, gelen bilgiler arasında...

40. yaşa 40 konuklu parti

Cemiyetin ünlü ismi Rezzan Benardete, 40'ıncı yaşını 40 konukla kutladı. Kardeşi Aylin Saruhan ve onun eşi Hakan Saruhan'ın Ulus Enver Paşa Korusu'ndaki evlerinde yapılan kutlamada Benardete'nin yanı başında geçen yazdan beri aşk yaşadığı Taha Tatlıcı varmış.

Duyduğuma göre ünlü işadamı, sevgilisini hediyeler ve sürprizlerle şımartarak ayaklarını yerden kesmiş. Korunun bahçesinde yapılan partide pastasındaki 40 mumu dostlarıyla birlikte üfleyen Rezzan Benardete'ye ben de iyi seneler diliyorum.

Aylin Benardete Saruhan - Hakan Saruhan

Rezzan Benardete

Babalığın kitabını yazdılar

Gazeteci dostum İlker Gezici'nin "Babalığın Kitabını Yazanlar" adlı kitabı raflardaki yerini aldı. Kitapta 20 ünlü sanatçının babalık serüveni yer alıyor.

Alper Kul, Burak Kut, Bülent İnal, Bülent Polat, Bülent Şakrak, Çetin Altay, Engin Altan Düzyatan, Engin Hepileri, Fettah Can, Kubat, Murat Akkoyunlu, Necip Memili, Ozan Akbaba, Özgün, Sarp Apak, Serkan Çağrı, Serkan Kaya, Ümit Erdim, Yıldıray Şahinler ve Yunus Emre Yıldırımer kitap için hem çocuklarıyla olan ilişkilerini hem de kendi babalarıyla olan diyaloglarını anlatmış. Üç kız babası İlker Gezici'nin de babalık deneyimlerini aktardığı kitapta ayrıca ünlü isimlerin çocukları ve babalarıyla olan fotoğrafları yer alıyor.