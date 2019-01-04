Son Dakika Haberleri: 90.000 Direncinden Sonra Yatay Seyretti

90.000 Direncinden Sonra Yatay Seyretti

59 dakika önce

Son 5 yıllık ortalamasına yaklaşan endeks içinde en çok dikkat çeken, TTKOM'un %-6,37 düşüşü ve KOZAL'ın %2,79'lik yükselişi dikkat çekti.

90.000 Direncinden Sonra Yatay Seyretti, System.String[]

Dün sabah eksi açılış ile başlayan endeks saat 10:00'da açıklanan (-0,40%) ve beklenenin (-0,23%) üstünde düşüş gerçekleşen Türkiye tüketici enflasyon verisi sonrasında gün boyunca yatay hareket ettikten sonra global piyasalardaki aşırı satış dalgası ve dolardaki volatilitenin etkisi ile günü 87.399 (%-1,65) seviyesinden kapattı. Sabah itibariyle Asya piyasaları ve Amerikan vadelileri karışık seyir izlemekte.

USDTRY… Yukarı Yönlü Trend Devam Ediyor... 2019 yılının ilk günlerinde yukarı yönlü hareketini hızlı bir şekilde devam ettirerek 5.75 seviyelerini test eden USDTRY, dün gün için volatil seyrine devam ederek 5.5000 seviyelerinde hareket etti. Enflasyon verisi ile toparlama yapan parite, global resesyon endişeleri ve yurtiçi Suriye bazlı jeopolitik riskler eşliğinde yükselişine devam ediyor.

EURTRY… TL'deki Değer Kaybı ile Yukarı Yönlü Seyretmekte... Türk Lirasında volatilitenin artması EURUSD'nin değer kaybına rağmen EURTRY'de yukarı yönlü hareket ile 6.46 seviyelerini test etmiştir.

EURUSD… Yükseliş Trendine Son Vererek 1.1300 Seviyelerini Test Ediyor... Yukarı yükseliş trendi ile 1.1600 seviyelerini test eden EURUSD, global bazlı resesyon endişeleri ve güvenli limana talep bazında hızlı değer kaybederek 1.1300 seviyelerini test etmekte. Bugün açıklanacak olan Euro Bölgesi enflasyon oranları, İngiltere PMI ve Almanya iş gücü göstergeleri parite bazında takip ediliyor olacak.

XAUUSD… Ons Bazında 1300 US$ Test Edildi… Dolardaki geri çekilme ve küresel risk iştahındaki azalma altını desteklemeye devam ederek 1300 USD seviyelerinde test etmektedir. Global büyüme endişeleri ile beraber kriz beklentisi güvenli limana talebi arttırmaktadır. Bununla beraber yaşanan Çin- Tayvan gerilimini Jeopolitik riski arttıran bir faktör olarak görmekteyiz. Trump'ın bakan yardımcıları seviyesinde Çin ile Ticaret müzakereleri için 7-8 Ocak'ta Çin'e görüşmeye gidileceğini söylemesi önemli bir gelişme olup, yakından takip edilmesi gerekir.

GLDGR… Altındaki ve Yurtiçi Dolardaki Güçlü Yükselişle Pozitif Seyretti… TL'de ve ons altında görülen güçlü yükseliş eşliğinde gram altında primli seyir devam ediyor.

BRENT… Yatay Seyre Devam Ediyor… Düşüş trendinin devam ettiği Brent petrolde, Jeopolitik risklerin artması ile yüksek volatilitede seyretmekte ancak aşağı yönlü riskler Brent'i baskılamaya devam ediyor.

S&P 500… Aşağı Yönlü Riskler Yüksek… Apple'ın açıklamaları sonrası global hisse piyasalarındaki aşağı yönlü trend devam etti. Trump'ın Çin Ticaret Görüşmeleri ile ilgili açıklamaları ve heyetin 6-7 Ocak tarihinde gönderileceğini bildirmesi endeksi vadelileri tarafından sabah saatlerinde pozitif fiyatlanmaktadır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:01 Kaynak: Bültenler

Sabah, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milyonların Maaş Zammı Belli Oldu! İşte Mesleğine Göre Zamlı Maaşlar Enflasyon Verilerinin Kesinleşmesiyle Birlikte Konut Kiralarına Yapılacak Zam Oranı da Belli Oldu

İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı Memurların 2019'daki Emekli İkramiyeleri Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 11:00:19. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 90.000 Direncinden Sonra Yatay Seyretti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]