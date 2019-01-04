90.000 Direncinden Sonra Yatay Seyretti

Dün sabah eksi açılış ile başlayan endeks saat 10:00'da açıklanan (-0,40%) ve beklenenin (-0,23%) üstünde düşüş gerçekleşen Türkiye tüketici enflasyon verisi sonrasında gün boyunca yatay hareket ettikten sonra global piyasalardaki aşırı satış dalgası ve dolardaki volatilitenin etkisi ile günü 87.399 (%-1,65) seviyesinden kapattı. Sabah itibariyle Asya piyasaları ve Amerikan vadelileri karışık seyir izlemekte.

USDTRY… Yukarı Yönlü Trend Devam Ediyor... 2019 yılının ilk günlerinde yukarı yönlü hareketini hızlı bir şekilde devam ettirerek 5.75 seviyelerini test eden USDTRY, dün gün için volatil seyrine devam ederek 5.5000 seviyelerinde hareket etti. Enflasyon verisi ile toparlama yapan parite, global resesyon endişeleri ve yurtiçi Suriye bazlı jeopolitik riskler eşliğinde yükselişine devam ediyor.

EURTRY… TL'deki Değer Kaybı ile Yukarı Yönlü Seyretmekte... Türk Lirasında volatilitenin artması EURUSD'nin değer kaybına rağmen EURTRY'de yukarı yönlü hareket ile 6.46 seviyelerini test etmiştir.

EURUSD… Yükseliş Trendine Son Vererek 1.1300 Seviyelerini Test Ediyor... Yukarı yükseliş trendi ile 1.1600 seviyelerini test eden EURUSD, global bazlı resesyon endişeleri ve güvenli limana talep bazında hızlı değer kaybederek 1.1300 seviyelerini test etmekte. Bugün açıklanacak olan Euro Bölgesi enflasyon oranları, İngiltere PMI ve Almanya iş gücü göstergeleri parite bazında takip ediliyor olacak.

XAUUSD… Ons Bazında 1300 US$ Test Edildi… Dolardaki geri çekilme ve küresel risk iştahındaki azalma altını desteklemeye devam ederek 1300 USD seviyelerinde test etmektedir. Global büyüme endişeleri ile beraber kriz beklentisi güvenli limana talebi arttırmaktadır. Bununla beraber yaşanan Çin- Tayvan gerilimini Jeopolitik riski arttıran bir faktör olarak görmekteyiz. Trump'ın bakan yardımcıları seviyesinde Çin ile Ticaret müzakereleri için 7-8 Ocak'ta Çin'e görüşmeye gidileceğini söylemesi önemli bir gelişme olup, yakından takip edilmesi gerekir.

GLDGR… Altındaki ve Yurtiçi Dolardaki Güçlü Yükselişle Pozitif Seyretti… TL'de ve ons altında görülen güçlü yükseliş eşliğinde gram altında primli seyir devam ediyor.

BRENT… Yatay Seyre Devam Ediyor… Düşüş trendinin devam ettiği Brent petrolde, Jeopolitik risklerin artması ile yüksek volatilitede seyretmekte ancak aşağı yönlü riskler Brent'i baskılamaya devam ediyor.

S&P 500… Aşağı Yönlü Riskler Yüksek… Apple'ın açıklamaları sonrası global hisse piyasalarındaki aşağı yönlü trend devam etti. Trump'ın Çin Ticaret Görüşmeleri ile ilgili açıklamaları ve heyetin 6-7 Ocak tarihinde gönderileceğini bildirmesi endeksi vadelileri tarafından sabah saatlerinde pozitif fiyatlanmaktadır.