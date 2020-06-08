90+2'de RB Leipzig'i yıkan iddaa kuponu! 6 bin 663 TL kazandı...

Bu bir ilandır



Bundesliga'da futbol keyfinin oldukça yukarı tırmandığı geçtiğimiz hafta da, her 10 kişiden 9'u "RB Leipzig maduru" olmuştur.



Kupon RB Leipzig'i yıkmakla kalsa iyi, herkesin Frankfurt yüklendiği hafta sonunda Mainz'dan 1 değil 2 gol beklemek de işi daha da müthiş hala getirdi.



Düsseldorf ile Hoffenheim'ın kapışmasında da deplasman ekibi 2 gol atınca, 1000 misli oynayan "Yakışıklı36" tamı tamına 6 bin 663 TL kazandı - hafta sonunun en dikkat çeken kuponuna imza attı!



İşte o kupon...