90+3'te 5 bin 930 TL kazandı! Haftanın öne çıkan iddaa kuponu...

Misli.com'da her gün yeni bir iddaa hikayesi yazılıyor...



Geçtiğimiz haftalarda 3 TL'lik kuponuyla 15 bin 111 katı, 90+2'de 45 bin 333 TL kazanan bir üyeden sonra, geçtiğimiz günlerde 90+3'te 5 bin 930 TL kazanan bir başka üye, enteresan bir iddaa hikayesi yazdı!



45 bin 333 TL'lik kuponun detayı için aşağıdaki haberimize mutlaka göz atın...



90+3'TE 5 BİN 930 TL KAZANDI!



16 Kasım sabaha karşı 04: 00'te Arjantin Ligi'yle başlayan heyecan 19: 45 sonrasına kadar sürdü.



Arjantin, Japonya, Avustralya, U19 maçları derken tüm gözler İngiltere alt ligleri maçlarına çevrildi.



Northampton ilk yarıdan handikap yapmış, Port Vale da 83. dakikada maçı çevirip "2.5 ÜST" tercihini kazandırmıştı... Son noktayı koyması için Bolton'dan 1 gol gerekiyordu...



MK Dons 10 kişiydi ve Bolton maçı tek kaleye çevirmişti, 14 TL'lik kuponla 5 bin 930 TL kazanmak için 1 gol, sadece 1 gol her şeyi çözecekti...



Ve o gol 90+3'te, son 2 maçı da boş geçmeyen Daryl Murphy'den geldi!



İşte o kupon...

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