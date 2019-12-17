90+8'de kazanan iddaa kuponu! Tüm skorları bildi...

Geçtiğimiz hafta bir iddaa kuponunu 1 değil, 2 değil tam 11 defa oynayıp müthiş bir ikramiye tutturan üyesi herkesi şaşırtmıştı.



12 maçlık iddaa kuponundan 11 defa oynayıp 26 bin TL kazanan üyenin hikayesini görmek için aşağıdaki haberimize mutlaka göz atın...

90+8'DE KAZANAN İDDAA KUPONU! TÜM SKORLARI BİLDİ...



Yok artık, bu kadar da olmaz dedik - oldu!



Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş puan kaybedince tüm gözler Başakşehir ile Trabzonspor'a çevrilmişti.



Trabzonspor ilk yarısını 1-0 önde kapattığı maçı ikinci yarıda eski oyuncusu Hugo Rodallega'nın bulduğu gollerle 2-1 kaybetti ve Varan 1: 12,00 oran cepte!



Başakşehir ilk yarısını 1-0 önde kapattığı maçın ikinci yarısında Konyaspor'a yakalandı, 65-90 arası rakip kaleyi abluka altına aldı ama skoru değiştiremedi, 1-1 biten maç sonrası 0 oran da cepte!



Cagliari maçın başında öne geçti ve 90+2'ye kadar da 1-0 önde gitti. Önce 90+3'te sahneye Luis Alberto çıktı ve 1-1, ardından 90+8'de Caicedo ile Lazio maçı 2-1 kazandı - oran da kazandı!



İşte o kupon...

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