90 bin askerin kardan heykelleri tamamlandı - Son Dakika
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90 bin askerin kardan heykelleri tamamlandı

6 saat önce

Yaklaşık 200 kamyon kar taşınarak, Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı anma etkinlikleri kapsamında sergilenecek kardan heykellerin yapımı tamamlandı.

90 bin askerin kardan heykelleri tamamlandı, System.String[]

Yaklaşık 200 kamyon kar taşınarak, Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı anma etkinlikleri kapsamında sergilenecek kardan heykellerin yapımı tamamlandı.


Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin 1. etap oteller bölgesine yapılan kardan şehit heykelleri için 15 kilometre uzaklıktaki Handere mevkisinden kar taşındı.


Kars Valiliği, Sarıkamış Kaymakamlığı ve Sarıkamış Belediyesinin katkılarıyla Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Muhammet Hanifi Zengin'in koordinasyonunda yapılan kardan şehit heykelleri için KAÜ, Atatürk ve Muş Alparslan üniversitelerinden bir grup öğretim görevlisi ve öğrenciler çalışma yürüttü.


Öğretim Görevlisi Muhammet Hanifi Zengin, Sarıkamış Şehitleri Anma Programı 105. yıl etkinlikleri kapsamında kardan şehit heykellerinin yapımını tamamladıklarını söyledi.


Zengin, "Bu sene Sarıkamış şehitlerini anma etkinlikleri kapsamında kardan heykel yaptık. Sarıkamış'a kar geç yağdı. Çeşitli derelerden karları taşıdık. 200 kamyon kar taşıması yaptık. 9 kişi çalıştık. Heykeller çalışmamızı şu anda bitirdik. Cumartesi günü de devlet büyüklerimiz açılışını yapacaklar" dedi.


Zengin, "Kar çalışmasına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Duygulu anlar yaşıyorlar. Bundan 105 yıl önce atalarımızın burada nasıl şartlarda cephede olduğunu, nasıl donduklarını bir nebzede olsa hissediyorlar. Biz de atalarımızın anısına dedelerimizin anısına kardan heykel yaptık. Biraz daha biz de duygulu anlar yaşadık. Üşüdük, çalıştık ve bu güzel heykeli ortaya çıkardık" diye konuştu.


Öte yandan, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde yapılan kardan şehit heykellerinin açılışı, 4 Ocak 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. - KARS

Cıbıltepe Kayak Merkezi, Sarıkamış, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:03 Kaynak: İHA
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