90 bin camide eş zamanlı olarak sela okundu
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü selalar, bu gece Türkiye genelinde 90 bin camide okunan sela eş zamanlı olarak Malatya'da da okundu.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:47 Kaynak: AA
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü selalar, bu gece Türkiye
genelinde 90 bin camide okunan sela eş zamanlı olarak Malatya
'da da okundu.
15 Temmuz Milli İrade Meydanı'ndan vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla okunan selayı dinledi. Bazı vatandaşlar sela okunduğu esnada cep telefonuyla okunan selayı kaydetti.
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