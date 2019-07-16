Son Dakika Haberleri: 90 bin camide eş zamanlı olarak sela okundu
Son Dakika Güncel Haber

90 bin camide eş zamanlı olarak sela okundu

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü selalar, bu gece Türkiye genelinde 90 bin camide okunan sela eş zamanlı olarak Malatya'da da okundu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü selalar, bu gece Türkiye genelinde 90 bin camide okunan sela eş zamanlı olarak Malatya'da da okundu.
15 Temmuz Milli İrade Meydanı'ndan vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla okunan selayı dinledi. Bazı vatandaşlar sela okunduğu esnada cep telefonuyla okunan selayı kaydetti.
90 bin camide eş zamanlı olarak sela okundu
Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:47 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TRT'den gururlandıran 15 Temmuz klibi: Ne sandın! Cumhurbaşkanı Erdoğan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nin açılışını yaptı 15 Temmuz'un yıldönümünde 90 bin camide selalar okundu Adana'da metil alkol zehirlenmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.7.2019 03:25:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 90 bin camide eş zamanlı olarak sela okundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]