90 bin camide Mehmetçik için dua edildi - Son Dakika
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90 bin camide Mehmetçik için dua edildi

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde başlatılan 'Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Hacı Bayram Camisi'nde sabah namazı öncesi Fetih Suresi okunarak Mehmetçik için dualar edildi.

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Suriye'nin İdlib kentinde başlatılan 'Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Hacı Bayram Camisi'nde sabah namazı öncesi Fetih Suresi okunarak Mehmetçik için dualar edildi.


Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için 90 bin camide sabah namazında Fetih Suresi okunarak dua edileceğini açıkladı.


Yapılan duyuru sonrası Suriye'nin İdlib kentinde başlatılan 'Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için başkentteki tüm camilerde Fetih Suresi okundu. Fetih Suresi'nin okunduğu camilerden biri ise Hacı Bayram Camisi oldu. Okunan Fetih Suresi sonrası Mehmetçik için Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve vatandaşlar dualar etti.


Programa TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve birçok vatandaş katıldı.


Namaz sonrası burada bir açıklama yapan TBMM Başkanı Şentop, "Çok önemli günler yaşıyoruz. Türk silahlı kuvvetlerimiz 'Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlattı. Milletimizin gönlü aklı fikri askerlerimizle beraber dualarımızda onlarla beraberdir. Diyanet işleri başkanlığımız bugün Türkiye'nin her yerinde camilerimizde sabah namazında Fetih Sureleriyle ve dualarla öncülük etti. Allah ordumuz muzaffer eylesin" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Fetih Suresi, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 09:23 Kaynak: İHA
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