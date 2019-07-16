90 bin camide sela okundu - Kocatepe Camisi
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü selalar, bu gece Türkiye genelinde 90 bin camide tekrar okundu.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:24 Kaynak: AA
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü selalar, bu gece Türkiye
genelinde 90 bin camide tekrar okundu.
Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen programlar çerçevesinde, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında millete ihanete karşı birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla Türkiye genelindeki 90 bin camide aynı anda yeniden yükseldi. Kocatepe
Camisi'nden okunan sela, merkezi sistemle başkentteki tüm camilere ulaştırıldı.
Öte yandan bu gece cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak.
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