90 bin işsiz sahte ürün mağduru
1 saat önce
Sahte ürünün Türkiye'ye faturası 7.2 milyar dolar.
Sahte ürünün Türkiye
'ye faturası 7.2 milyar dolar... Bu paraya yıllık 500 bin yolcu kapasiteli 4 havaalanı ya da 16 derslikli 100 okul yapılabilir. ya da 90 bin işsiz için istihdam sağlanabilir.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 07:35
Vestel'den İlk Dört Ayda Bin 300 Kişilik İstihdam
Bilal Erdoğan, Muhalefete Çağrıda Bulunup Atatürk'ün Sözüyle Mesaj Verdi
Soylu'nun "Tutuklanacaklar" Sözleri, Almanya'yı Rahatsız Etti: Endişeliyiz
Barbie, Gülse Birsel'in Bebeğini Üretti!