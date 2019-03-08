Son Dakika Haberleri: 90 bin işsiz sahte ürün mağduru

90 bin işsiz sahte ürün mağduru

1 saat önce

Sahte ürünün Türkiye'ye faturası 7.2 milyar dolar.

90 bin işsiz sahte ürün mağduru, System.String[]
Sahte ürünün Türkiye'ye faturası 7.2 milyar dolar... Bu paraya yıllık 500 bin yolcu kapasiteli 4 havaalanı ya da 16 derslikli 100 okul yapılabilir. ya da 90 bin işsiz için istihdam sağlanabilir.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 07:35 

Türkiye, Ekonomi
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