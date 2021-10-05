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90 bin lira dolandırılınca karısı küsen yaşlı adam, bir kez daha dolandırıcıların tuzağına düştü - Son Dakika

90 bin lira dolandırılınca karısı küsen yaşlı adam, bir kez daha dolandırıcıların tuzağına düştü

05.10.2021 15:31

Isparta'da ''Seni 45 milyon liralık servete ortak edeceğiz" diyerek yaklaşık 90 bin lira dolandırılan 71 yaşındaki Mehmet Duvar, bir kez daha dolandırıcıların ağına düştü. Başına gelenler nedeniyle eşiyle arası bozulan ve evlerinin giriş katına taşınmak zorunda kalan Duvar, kendisini dolandıran kişileri bulmak isterken bir kez daha dolandırıldı. İkinci kez dolandırıldığını eşine söyleyemeyen yaşlı adam, ''Bir insan aynı delikten iki kez yılana elini ısırtmaz derler ama ben akıllanmadım'' dedi.

Isparta'nın Aksu ilçesinde eşiyle mütevazı bir yaşam süren 4 çocuk babası Mehmet Duvar'ın hayatı 3 yıl önce evine gelen tanımadığı 2 kişi nedeniyle değişti. Tanrı misafiri olarak geldiklerini söyleyen, sonrasında defineci olduklarını anlatan kimliği belirsiz kişiler, Mehmet Duvar'a 45 milyonluk bir servete ortak edeceklerini söyledi.

ZENGİN OLMA HAYALİ KENDİSİNDEN İSTENİLENİ YAPTI

Bir gün Mehmet Duvar'a ağzı kapalı, içerisinde 45 milyon lira değerinde tarihi eser olduğunu söyledikleri toprak kap getiren 2 kişi, bu eseri saklamasını istedi. Şüphelilere inanan Mehmet Duvar, zengin olma hayaliyle kabı sakladı.

SÖZDE TARİHİ ESERLER İÇİN 90 BİN LİRA PARA YOLLADI

Şehir dışına giden 2 şüphelinin peyderpey istediği toplam 89 bin 925 lirayı havale yoluyla gönderen Mehmet Duvar, dolandırıldığını anlayınca, yanına aldığı sözde tarihi eserle polise başvurdu. Elindeki havale dekontlarını da veren Duvar, birinin yalnızca adını bildiği H. ve A.Y. ile suç ortakları olduğu öne sürülen B.U.'dan şikayetçi oldu ancak adli süreç beklediği gibi sonuçlanmadı.

ZENGİN OLMA HAYALİYLE DOLANDIRICILARA 90 BİN LİRA KAPTIRMIŞTI, YİNE KANDIRILDI

ŞİKAYETLERİNDEN SONUÇ ALAMADI

Önce Eğirdir Cumhuriyet Savcılığı, sonra Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili takipsizlik kararı verince çaresiz kaldığını belirten Mehmet Duvar, bakanlığa kadar başvurduğunu ama sonuç elde edemediğini söyledi.

EŞİYLE ARASI BOZULDU, ALTLI ÜSTLÜ OTURMAYA BAŞLADILAR

Olayla ilgili hukuk mücadelesini sürdüren Mehmet Duvar'ın yaşanan bu süreçte eşi Dudu Duvar ile arası bozuldu. Mehmet Duvar, tartıştığı eşini evden kovunca araları açıldı. İki katlı evde oturan çiftten Dudu Duvar birinci kata yerleşti, Mehmet Duvar ise müştemilat olarak kullanılan zemin katı iki göz oda haline getirip burada yaşamaya başladı. 2018 yılından bu yana birbirleriyle küs olan ve hiçbir şekilde konuşmayan Duvar çifti, yaşamlarını bu şekilde sürdürüyor.

ZENGİN OLMA HAYALİYLE DOLANDIRICILARA 90 BİN LİRA KAPTIRMIŞTI, YİNE KANDIRILDI

DOLANDIRICILARI YAKALAMAK İSTERKEN BİR KEZ DAHA DOLANDIRILDI

Mehmet Duvar, yaşadığı olayın ardından bir kez daha dolandırıcıların hedefi oldu. Dün Duvar'ı telefonla arayan ve kendilerini polis olarak tanıtan kimliği belirsiz şüpheliler, ''Sizi dolandıran şahısların izini sürüyoruz. Şimdi size vereceğimiz talimatları dikkatlice uygulayın'' diyerek, bankadan 15 bin TL kredi çekmesini istedi. Söylenenlere inanıp, bankadan parayı çeken Mehmet Duvar, dolandırıcıların belirttiği hesaba havale etti. Daha sonra şüphelilerin telefonuna bir daha ulaşamayan Mehmet Duvar, dolandırıldığını anladı. Hemen polise giden Mehmet Duvar, şikayetçi oldu. Yapılan incelemede Mehmet Duvar'ın yatırdığı paranın Bursa'da S.A. tarafından çekildiği belirlendi. Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

POLİS MERKEZİNDEN ARIYORLAR SANMIŞ

Önceki dolandırıcılık olayından dolayı hem maddi hem manevi olarak yıpranan Mehmet Duvar başına gelen son olayı şöyle anlattı;

''Pazartesi saat 14.00 sıralarında evimde oturduğum esnada telefonum çaldı. Kayıtlı olmayan bir numaradan arayan şahıs 'Ben polis merkezinden arıyorum. Sizi dolandıran şahısların izini sürüyoruz. Bu şahıslar sizin gibi 60 kişiyi dolandırıp trilyonlarca lirayı başkalarının hesaplarına aktarmış. Biz bu kapanan dosyayı başsavcının talimatıyla yeniden açacağız. Şimdi size vereceğimiz talimatları dikkatlice uygulayın' dediler.

ZENGİN OLMA HAYALİYLE DOLANDIRICILARA 90 BİN LİRA KAPTIRMIŞTI, YİNE KANDIRILDI

''BANA DENİLENİ YAPTIM, İKİNCİ KEZ DOLANDIRILDIM''

Benden bankaya giderek 15 bin lira kredi çekmemi, bu paranın örtülü ödenekten alınacağını, benim hiçbir şekilde borçlanmayacağımı söylediler. Ben de istenilen krediyi çektim. Bu esnada telefonda birbirlerine 'komiserim', 'başsavcım' diye hitap eden 3-4 kişiyle konuşuyordum. Bana telefonda 'parayı çektin mi' diye sordular. 'Evet çektim' deyince hemen PTT önüne git orada ATM'ye yürü ve parayı vereceğimiz numaraya yatır. Biz dolandırıcıya tuzak kurduk. Şimdi o parayı çekerken suçüstü yakalayacağız' dediler. Ben de denileni yaptım. Para hesaba geçtikten sonra telefonu kapattılar. Bir daha da ulaşamadım. Bir kez daha dolandırıldığımı anlayınca hemen polise gidip şikayetçi oldum. Para S.A. adında birinin hesabına Bursa ilinde bir ilçeye gitmiş. Polisten bu bilgiye ulaştım.

''AKLIMA GELDİKÇE KENDİMİ PARÇALAYASIM GELİYOR''

Yaşadığı dolandırıcılık olayından sonra 'Paranı geri alırız' diyen çok sayıda kişiye de para kaptıran ve 100 bin lira dolayında parasını kaybeden Mehmet Duvar, yine dolandırıcıların hedefi olmasından dolayı üzüldüğünü, Bir insan aynı delikten iki kez yılana elini ısırtmaz' derler ama ben akıllanmadım. Bu adamlara nasıl kandım hala kendim bile inanamıyorum. O kadar borcum varken şimdi 15 bin lira ve faizi de üstüme yük olarak bindi. Ayda 1500 lira taksitle bu parayı bankaya geri ödeyeceğim. Ben akıllanmam. Aklıma geldikçe kendimi parçalayasım geliyor dedi.

EŞİNİN SON OLANLARDAN HABERİ YOK

Daha önceki olay nedeniyle araları açılan ve 3 yıldır konuşmadıkları eşinin son olandan henüz haberinin olmadığını, öğrendiği takdirde aralarının daha da bozulacağını söyleyen Mehmet Duvar, ''Çok üzgünüm'' dedi.

90 bin lira dolandırılınca karısı küsen yaşlı adam, bir kez daha dolandırıcıların tuzağına düştü

Isparta, Eğirdir, Mevla, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 90 bin lira dolandırılınca karısı küsen yaşlı adam, bir kez daha dolandırıcıların tuzağına düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: 90 bin lira dolandırılınca karısı küsen yaşlı adam, bir kez daha dolandırıcıların tuzağına düştü - Son Dakika
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