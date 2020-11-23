90 bin liraya aldığı otomobilin 2 araçla birleştirildiğini ekspertiz raporuyla öğrendi - Son Dakika

90 bin liraya aldığı otomobilin 2 araçla birleştirildiğini ekspertiz raporuyla öğrendi

23.11.2020 16:41
90 bin liraya aldığı otomobilin 2 araçla birleştirildiğini ekspertiz raporuyla öğrendi, System.String[]

KAYSERİ'de 90 bin 500 TL'ye satın aldığı 2013 model ikinci el otomobilin, ekspertiz raporunda 2 farklı aracın kaynakla ortadan birleştirilerek oluşturulduğunu öğrenen A.Y. (53), savcılığa suç duyurusunda bulundu.

KAYSERİ'de 90 bin 500 TL'ye satın aldığı 2013 model ikinci el otomobilin, ekspertiz raporunda 2 farklı aracın kaynakla ortadan birleştirilerek oluşturulduğunu öğrenen A.Y. (53), savcılığa suç duyurusunda bulundu. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, tüketcilerin sıfır araç alırken de ekspertiz raporu alması gerektiğini bildirerek, "Alacağınız araç kaç model olursa olsun mutlaka ekspertiz yaptırın" dedi.

İnşaat firmasında çalışan A.Y., 9 Ekim günü, internet sitesinden görüştüğü bir kişiden 90 bin 500 TL'ye ikinci el otomobil satın aldı. Satıcıdan istediği ekspertiz raporunu alamayan A.Y., satış işleminden 13 gün sonra otomobili ekspertize götürdü. Burada yapılan incelemede, otomobilin arka kısmının direklerden ve taban sacından kesilerek, başka bir aracın ön kısmıyla kaynakla birleştirildiği ortaya çıktı. Büyük şok yaşayan A.Y., satın aldığı kişiden "Bilgim yok" yanıtı alınca Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.

'ARABA İKİ PARÇA'A.Y.'nin yaşadığı olayla ilgili konuşan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Vatandaşımız araç almak istiyor. Alıcı, araç satıcısının devlet memuru olması nedeniyle güven esasına yönelik  ekspertiz raporunu almıyor ya da alamıyor. Aracı satın alan kişi, alıcının telefonlarına çıkmaması ve ekspertiz raporu vermemesi üzerine şüpheleniyor, otomobili ekpertize götürüyor. 90 bin 500 TL'ye araç alan kişinin 250 TL verip ekspertiz raporu alması gerekirdi. Ekspertiz raporunu aldığı zaman gerçekle karşılaşıyor. Araba iki parça, yani ön taraf başka arka taraf başka. Arabanın ön kısmı başka model, arka kısmı başka model. Bu tür durumlarda aracı alan kişi hukuki yollara başvurmalıdır" dedi.'ARACINIZA MUTLAKA EKSPERTİZ YAPTIRIN'

Tüketicilerin sıfır araç aldığında da ekspertiz raporu alması gerektiğini belirten Şahin, "Aracınıza mutlaka ekspertiz yaptırın. İkinci el aracınız içinde bu geçerli. Alacağınız araba kaç model olursa olsun ekspertiz yaptırılmalıdır. Bazı sıfır araçları taşıyan nakliye araçları devriliyor ve birçok araç zarar görüyor. Bu zarar gören araçları firmalar yaptırarak sıfır araç diye satıyor. Bununla ilgili çok şikayet geliyor" diye konuştu.


90 bin liraya aldığı otomobilin 2 araçla birleştirildiğini ekspertiz raporuyla öğrendi
90 bin liraya aldığı otomobilin 2 araçla birleştirildiğini ekspertiz raporuyla öğrendi
90 bin liraya aldığı otomobilin 2 araçla birleştirildiğini ekspertiz raporuyla öğrendi

Mahmut Şahin, Ekspertiz, Otomobil, Araba, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 90 bin liraya aldığı otomobilin 2 araçla birleştirildiğini ekspertiz raporuyla öğrendi - Son Dakika


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