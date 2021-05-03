90 BİN TL'YE MODİFİYE ETTİĞİ OTOMOBİLİYLE 2'NCİ KEZ CEZA YEDİ - Son Dakika
Üye Girişi

90 BİN TL'YE MODİFİYE ETTİĞİ OTOMOBİLİYLE 2'NCİ KEZ CEZA YEDİ

03.05.2021 08:31

BURSA'da polis ekiplerince düzenlenen dron destekli asayiş uygulamasında, 12 bin TL'ye aldığı otomobilinin teknik özelliklerinde 90 bin TL harcayarak değişiklik yapan Ali Rıza Altunbay'a (25), izinsiz değişiklikler ve arka plakasını söktüğü için 696 lira ceza uygulandı.

BURSA'da polis ekiplerince düzenlenen dron destekli asayiş uygulamasında, 12 bin TL'ye aldığı otomobilinin teknik özelliklerinde 90 bin TL harcayarak değişiklik yapan Ali Rıza Altunbay'a (25), izinsiz değişiklikler ve arka plakasını söktüğü için 696 lira ceza uygulandı. Otomobili daha önce aynı nedenle trafikten men edilen Altunbay, basın mensuplarına, modifiye tutkusundan vazgeçmeyeceğini belirterek, Biz hastasıyız bunun, başka hevesimiz yok. Yaptıklarımızın bedelini ödüyoruz dedi

Yurt genelinde uygulanan 17 günlük sokağa çıkma yasağı kapsamında denetimlerini sürdüren İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri farklı bölgelerde denetim noktası oluşturdu. Hikmet Şahin Köprülü Kavşak girişinde polis ekiplerince düzenlenen dron destekli asayiş uygulamasına İnegöl Kaymakamı Eren Arslan da katıldı. Sürücülere izin belgesi soran ekipler 16 F 4619 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilin teknik özelliklerinde değişiklik tespit eden polis, modifiye aracın amortisör sistemini kontrol etti. Otomobil üzerinde izinsiz değişiklikler yaptığı ve arka plakasını söktüğü belirlenen Ali Rıza Altunbay'a toplam 696 lira para cezası uygulandı.

'BİZ HASTASIYIZ BUNUN, BAŞKA HEVESİMİZ YOK'

Sürücünün araçtaki değişiklikleri ruhsata işletmesi için 1 hafta süre verilirken uygunsuz amortisör sistemini çıkartmaması halinde otomobili trafikten 2'nci kez men edilecek. Ceza işlemi uygulanan Altunbay ise kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, Biz hastasıyız bunun, başka hevesimiz yok. Yaptıklarımızın bedelini ödüyoruz. dedi.

12 BİN LİRAYA ALIP 90 BİN LİRAYA MODİFİYE ETTİ

Ali Rıza Altunbay, geçen yıl 23 Haziran'da aracındaki modifiye işlemi için yaptığı açıklamada, Aracımı motor kısmından tutun, boyasına kadar yeniledim. 40 bin TL değerinde ses sistemi monte ettirdim. 12 bin TL'ye almıştım aracımı. Şu ana kadar 90 bin TL harcama yaptım. Gönlümde değeri paha biçilmez ama 100 bin TL'nin üzerindedir. Satmayı düşünmüyorum. Sabahlara kadar aracımın başında durduğum zamanlar oldu diye konuştu.

DAHA ÖNCE TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Bunun üzerine harekete geçen İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ali Rıza Altunbay'ın 90 bin TL'ye modifiye ettiği otomobili için inceleme başlatmış ve incelemenin ardından araçtaki teknik değişikliklerin ruhsata işletilmesi için Altunbay'a 7 gün süre vererek, 132 TL ceza kesmişti. Ancak bu süre içinde Altunbay'ın otomobilde yapılan teknik değişiklikleri araç tescilini yapan kuruluşa bildirmemesinden dolayı, otomobil 8 Temmuz 2020'de trafikten menedilmişti.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Erzincan'da asayiş uygulaması yapıldı Erzincan'da asayiş uygulaması yapıldı Huzur ve Güven uygulamasında 26 sürücüye 30 bin lira ceza Huzur ve Güven uygulamasında 26 sürücüye 30 bin lira ceza KÜTAHYA'DA 3 ŞÜPHELİ, ARKADAŞLARININ EVİNDEN HIRSIZLIK YAPARKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDI KÜTAHYA'DA 3 ŞÜPHELİ, ARKADAŞLARININ EVİNDEN HIRSIZLIK YAPARKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Türk Lirası, İnegöl, Asayiş, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 90 BİN TL'YE MODİFİYE ETTİĞİ OTOMOBİLİYLE 2'NCİ KEZ CEZA YEDİ - Son Dakika


Son Dakika
09:27 Destek görüşmelerine devam ediyor! Kılıçdaroğlu önce Milli Yol Partisi'ni sonra Bağımsız Türkiye Partisi'ni ziyaret edecek
09:13 Sanatçı Onur Akın, CHP'den milletvekili aday adayı oldu
09:04 Jorge Jesus, Sevilla maçı sonrası Süper Lig'i yerin dibine soktu: Sportif gerçekliği yok
08:50 Deniz paraşütü yapan şahsın bacağını köpek balığı kaptı
20:15 TBMM'de "alkış" tartışması! CHP'li Özel'in sert sözlerine, AK Parti ve MHP sıralarından aynı ayarda yanıt
08:24 Bakan Kirişci'den muhalefetin tepkisini çeken sel yorumu: 15 canımızı aldı ama toprak da suya kavuştu
08:22 Mehmet Yılmaz Ak'ın Yargı dizisinden ayrılmasıyla Yurdaer Okur kadroya geri döndü
07:51 Sel felaketinde can kaybı 17 oldu! Kaybolan hamile anne ve kızı her yerde aranıyor
23:20 Defne Samyeli, Çağrı Telkıvıran'la aşk yaşadığı iddiasını yalanladı
04:53 Kahramanmaraş sabaha karşı 3.5 ve 4.1 büyüklüğünde depremlerle sarsıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2023 09:40:01. #1.11#
SON DAKİKA: 90 BİN TL'YE MODİFİYE ETTİĞİ OTOMOBİLİYLE 2'NCİ KEZ CEZA YEDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement