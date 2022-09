90 Dakikadan Kısa 5 Büyük Korku Filmi

1)Don't Breathe (Nefesini Tut) - 2016

2013'te Evil Dead gibi korku türünün kült özelliğine sahip bir filmin remake'ini yapmış ve beğeni toplamış yönetmen Fede Alvarez, bu sefer gerilim filmi Don't Breathe(Nefesini Tut) ile izleyenin karşısına geçiyor. İlk film olarak böyle ağır bir yükün altına girmeye çekinmeyen Alvarez, doğal olarak ikinci filminde dikkatleri yeniden üzerine topluyor.

Konusu ise şöyle,kör bir adamın evine girip hırsızlık yaparak yakalanmadan kurtulabileceklerini düşünen bir grup genci temel alıyor. İstismarcı annesinden kurtulup, kız kardeşini her ikisi için de sonu yokmuş gibi görünen bu hayattan kurtarmaya kararlı olan Rocky ve arkadaşları Alex ile Money'nin planları oldukça basittir. Kör bir adamın evinde kilitli tuttuğu odaya girmek, onun engelli oluşundan yararlanarak evini soymak. Ancak işler tam olarak planlandığı gibi gitmez. Zira hafife aldıkları ev sahibi aslında oldukça tehlikeli bir adamdır. Planda yanıldıklarını anladıklarında kusursuz bir suç yerine ölümcül bir hata işlediklerini görürler.

2)Child's Play (Çocuk Oyunu) - 1988

Child's Play serisinin ilk filmi, serinin başlangıç ve en korkunç filmi olarak karşımıza çıkıyor. Tom Holland'ın yönettiği korku filmlerinin önemli örneklerinden biri olan Child's Play, meşhur korku karakteri Chucky'nin cinayetlerini konu alıyor.

Küçük Andy, doğum gününde annesinden güzel bir hediye alır. Bu, her çocuğun hayallerini süsleyen Buddi marka bir bebektir. Ancak bu bebeğin sakladığı dehşetten ne anne ne de küçük Andy haberdardır. Bu bebeğin içinde yüklü olan yazılım hatalı üretilmiştir. Bu da bebeğin öğrenme sınırlarını ortadan kaldırmıştır. Çok tehlikeli değilmiş gibi görünen bu durum, bebeğin şiddeti öğrenmesi ile değişecektir. Artık oyuncak bebeğin şiddet eğilimleri aile üyeleri için oldukça tehlikeli olacaktır

3)We're All Going to the World's Fair - 2021

Casey, sıradan bir Amerika banliyösünde yaşayan genç bir kızdır. Bir gece evinin terasında otururken yıldızları izleyip internette gezinen Casey, bir çevrimiçi rol yapma korku oyununu keşfeder. Kendi kuşağının sürükleyici oyununu oynamaya karar veren Casey, bir süre sonra oyunun içinde mi dışında mı olduğunu fark edememeye başlar. Dijital rüya ile gerçeklik arasında kaybolan Casey, içine düştüğü durumdan kurtulmayı başarabilecek midir?

4)Under the Shadow (Korkunun Gölgesi) - 2016

Under the Shadow, yönetmen ve senarist Babak Anvari'nin ilk uzun metraj filmi. 1988 yılı İran- Irak savaşı sırasında geçen film, evlerinin cinler tarafından çevrelendiğini düşünen anne-kızı (Narges Rashidi ve Avin Manshadi) konu alıyor.

Hikaye İran-Irak savaşı sırasında Tahran'da geçiyor. Shideh, kocası zorunlu görev için başka bir şehre gönderildiğinde, devam eden bombardımanların yol açtığı tehlikeye rağmen kızıyla birlikte evlerinde kalmakta ısrar eder. Fakat insanların birer birer terk ettikleri apartmanda yalnız kalan anneyle kızı sadece savaş uçakları değil, bir hayalet de tehdit etmeye başlar.

5) * rec (Ölüm Çığlığı) - 2007

Gazeteci Angela'nın istediği fırsat ayağına kadar gelmiştir. Çünkü tam da TV muhabiri Angela ile kameramanı Pablo'nun, itfaiyecileri konu alan bir program yaptıkları sırada gelen bir ihbar üzerine, itfaiyeyle beraber ihbarın geldiği eve gidip haberi canlı canlı yaşama imkanına kavuşmuşlardır. Yaşlı bir kadının ev kazası geçirdiğini sandıkları olayın gerçeklerden çok uzak ve dehşet verici boyutlarda olduğunu eve vardıkları zaman öğrenmeleri ise kötü bir sürpriz olarak karşılarına çıkacaktır.