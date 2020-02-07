90 evsiz Bimekan çatısı altında - Son Dakika
Son Dakika Güncel 90 evsiz Bimekan çatısı altında - Son Dakika

90 evsiz Bimekan çatısı altında

6 saat önce

Soğuk kış günlerinde sokakta yaşayan vatandaşlara şefkat elini uzatan Antalya Büyükşehir Belediyesi, 90 evsizi Bimekan'da sıcak bir yuva ortamında ağırlıyor.

90 evsiz Bimekan çatısı altında, System.String[]

Soğuk kış günlerinde sokakta yaşayan vatandaşlara şefkat elini uzatan Antalya Büyükşehir Belediyesi, 90 evsizi Bimekan'da sıcak bir yuva ortamında ağırlıyor. Bimekan'da kalan vatandaşlar "Unutulmamak ve zor günümüzde bize sahip çıkılması kendimizi iyi hissetmemizi sağlıyor" diyerek Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.


Antalya Büyükşehir Belediyesi, yağış, fırtına ve soğukların etkili olduğu Antalya'da sokakta yaşamlarını sürdürmek zorunda olan vatandaşları kaderine terk etmiyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, evsizler için oluşturduğu Bimekan'da beslenme, barınma, ve sağlık hizmetleri gibi temel ihtiyaçları karşılıyor. Misafirhane mantığı ile oluşturulan Bimekan'da gidecek yeri olmayan ve sokakta yaşamak zorunda olan vatandaşlara öz bakım hizmetlerinin yanı sıra giyim yardımında da bulunuyor. Ayrıca memleketine gitmek isteyenlere de yardım ediliyor. Misafirlerin saç sakal kesimleri yapılıyor, kişisel bakımları için malzemeleri tedarik ediliyor.


"Bu sene şartlar daha iyi"


Yangında ailesini kaybeden ve iki yıldır evsiz olan Uğurcan Yılmaz, Bimekan'da kendileri için sağlanan şartlardan çok memnun olduklarını belirterek, "Geçen seneye göre çok daha iyi koşullarda kalıyoruz. Temiz yataklarda yatıyoruz, banyomuzu yapıyoruz, sabah ve akşam yemeğimiz veriliyor, giyecek yardımı da alıyoruz. Yetkililer bizleri burada ziyaret ederek ilgileniyor, ihtiyaçlarımızı soruyorlar. Bu soğukta başımızı sokabilecek bir yerimiz var. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımızdan ve tüm yetkililerden Allah razı olsun" diye konuştu.


Mehmet Dersin de bir senedir evsiz olduğunu söyleyerek, "Şu anda imkanlarım çok kısıtlı o yüzden burada kalıyorum. Sabah sıcak çorbamızı içiyoruz, akşam yemeğimizi yiyoruz. Otel konforundaki yataklarda kalıyoruz, dört dörtlük hizmet alıyoruz." dedi.


54 yaşında olan ve iş bulmak ümidiyle Antalya'ya gelen Metin Özarslan ise, "Daha önce turizm sektöründe çalıştım. Şef garsonluk yaptım. Şu anda da iş arıyorum ve turizm sezonun açılmasını bekliyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek bizlere böyle güzel imkanları sağladığı için Allah razı olsun. Biz evsizler dışarıda çok zor şartlarda yaşıyoruz. Bizleri unutmayıp bu hizmetler sunulduğu zaman da kendimizi iyi hissediyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:20 Kaynak: İHA
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