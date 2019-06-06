Son Dakika Haberleri: 90 gün hapis cezası aldı, mahkeme binasından böyle firar etti
Son Dakika Dünya Haber

90 gün hapis cezası aldı, mahkeme binasından böyle firar etti

7 dakika önce

– ABD'de bir adam, çıkarıldığı mahkemede dolandırıcılık suçundan 90 gün hapse çarptırıldığını öğrenince, mahkeme binasından koşarak firar etti.

90 gün hapis cezası aldı, mahkeme binasından böyle firar etti, System.String[]
ABD'de bir adam, çıkarıldığı mahkemede dolandırıcılık suçundan 90 gün hapse çarptırıldığını öğrenince, mahkeme binasından koşarak firar etti.

Olay, ABD'nin Michigan eyaletindeki Oakland şehrinde bulunan Rochester Hills mahkeme binasında meydana geldi. Bir adam, çıkarıldığı mahkemede, hakim tarafında dolandırıcılık gerekçesiyle 90 gün hapis cezasına çaptırıldığını öğrendiği sırada, arkasını dönerek uzaklaşmaya başladı.

Mahkeme binası güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, adamın aniden arkasını döndüğü ve çıkış kapısına doğru hızlı adımlarla ilerlediği görüldü. Daha sonra dışarıya çıkan 33 yaşındaki Jayson Mendoza, mahkeme binası önündeki parkta koşarak uzaklaştı.

Yerel medya, adamın kaçtıktan 10 dakika kadar sonra yakalandığını; kaçmaya teşebbüs ettiği için 90 gün olan cezasının daha da uzayabileceğini duyurdu.


Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 10:20 Kaynak: DHA
Michigan, Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'den Küba'ya seyahat kısıtlaması! Uçak ve gemiler gidemeyecek Serenay Sarıkaya, ayrılık acısıyla baş etmek için Amerika'ya gitti Trump'tan ortalığı karıştıran bir çıkış daha: Londra'da hastaneler kan gölüne döndü Ünlü şarkıcı Miley Cyrus'tan kendisini elleyip öpmeye çalışan adama öfkeli yanıt

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 10:27:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 90 gün hapis cezası aldı, mahkeme binasından böyle firar etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]