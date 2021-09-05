90. İEF, milli cimnastikçileri ağırladı

90. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), milli cimnastikçileri ziyaretçilerle buluşturdu.

İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri AŞ'den (İZFAŞ) yapılan açıklamaya göre, "90 Yıldır Birlikte Kutluyoruz, Geleceği İzmir'de Birlikte Kuruyoruz" sloganıyla açılışı yapılan İEF, Türkiye'yi olimpiyatlarda ve uluslararası yarışmalarda temsil eden milli cimnastikçiler Nazlı Savranbaşı, Adem Asil, Ahmet Önder ve İbrahim Çolak'ı ağırladı.

Fuar izleyicileriyle buluşan sporculardan Nazlı Savranbaşı, olimpiyatlara katılmanın kendisi için gurur verici olduğunu belirterek, "Küçüklüğümden beri o an için hayal kuruyordum. Ülkemizi, bayrağımızı orada temsil edebilmek tarif edilemez bir duygu, çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Olimpiyatlara katılarak bir hayalini gerçekleştirdiğini kaydeden İbrahim Çolak ise "Orada bulunmak gerçekten büyük bir başarı, Türkiye'yi temsil edebilmek bana çok büyük bir gurur ve mutluluk verdi." ifadelerini kullandı.

Ahmet Önder de olimpiyatlara katılabilmenin çok keyifli olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Bir sporcunun en büyük hayali olimpiyatlarda yer almak, bu hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Yeni tecrübeler, yeni deneyimler kazandım, bir sonraki olimpiyatlarda ülkeme madalya kazandırmak istiyorum."

90. İEF'deki spor etkinlikleri

Spor ve sporculuk kültürünün ön plana çıkarıldığı fuar kapsamında Kültürpark'ta kurulan spor alanı, İzmirspor, Altay, Göztepe, Altınordu, Arkas, Karşıyaka Spor kulüpleri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünü buluşturuyor.

Yaklaşık iki bin metrekarelik çim alanda kulüplerin judo, cimnastik, okçuluk, futbol, voleybol, basketbol gibi farklı spor dallarında etkinlikler düzenlemesi planlanıyor.

Göl alanında ise su sporları ve aktiviteleri yapılıyor. Arkas Yelken Kulübü ve Karşıyaka Yelken Kulübü tarafından organize edilen su aktivitelerinde uzaktan kumandalı maket yat yarışı, kano ve yelken aktiviteleri düzenleniyor.