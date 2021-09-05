Üye Girişi
90. İEF, milli cimnastikçileri ağırladı - Son Dakika

90. İEF, milli cimnastikçileri ağırladı

05.09.2021 15:06
90. İEF, milli cimnastikçileri ağırladı, System.String[]

90. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), milli cimnastikçileri ziyaretçilerle buluşturdu.

90. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), milli cimnastikçileri ziyaretçilerle buluşturdu.

İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri AŞ'den (İZFAŞ) yapılan açıklamaya göre, "90 Yıldır Birlikte Kutluyoruz, Geleceği İzmir'de Birlikte Kuruyoruz" sloganıyla açılışı yapılan İEF, Türkiye'yi olimpiyatlarda ve uluslararası yarışmalarda temsil eden milli cimnastikçiler Nazlı Savranbaşı, Adem Asil, Ahmet Önder ve İbrahim Çolak'ı ağırladı.

Fuar izleyicileriyle buluşan sporculardan Nazlı Savranbaşı, olimpiyatlara katılmanın kendisi için gurur verici olduğunu belirterek, "Küçüklüğümden beri o an için hayal kuruyordum. Ülkemizi, bayrağımızı orada temsil edebilmek tarif edilemez bir duygu, çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Olimpiyatlara katılarak bir hayalini gerçekleştirdiğini kaydeden İbrahim Çolak ise "Orada bulunmak gerçekten büyük bir başarı, Türkiye'yi temsil edebilmek bana çok büyük bir gurur ve mutluluk verdi." ifadelerini kullandı.

Ahmet Önder de olimpiyatlara katılabilmenin çok keyifli olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Bir sporcunun en büyük hayali olimpiyatlarda yer almak, bu hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Yeni tecrübeler, yeni deneyimler kazandım, bir sonraki olimpiyatlarda ülkeme madalya kazandırmak istiyorum."

90. İEF'deki spor etkinlikleri

Spor ve sporculuk kültürünün ön plana çıkarıldığı fuar kapsamında Kültürpark'ta kurulan spor alanı, İzmirspor, Altay, Göztepe, Altınordu, Arkas, Karşıyaka Spor kulüpleri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünü buluşturuyor.

Yaklaşık iki bin metrekarelik çim alanda kulüplerin judo, cimnastik, okçuluk, futbol, voleybol, basketbol gibi farklı spor dallarında etkinlikler düzenlemesi planlanıyor.

Göl alanında ise su sporları ve aktiviteleri yapılıyor. Arkas Yelken Kulübü ve Karşıyaka Yelken Kulübü tarafından organize edilen su aktivitelerinde uzaktan kumandalı maket yat yarışı, kano ve yelken aktiviteleri düzenleniyor.

90. İEF, milli cimnastikçileri ağırladı
90. İEF, milli cimnastikçileri ağırladı
90. İEF, milli cimnastikçileri ağırladı
90. İEF, milli cimnastikçileri ağırladı
90. İEF, milli cimnastikçileri ağırladı

Türkiye, İzmir, Milli, Fuar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 90. İEF, milli cimnastikçileri ağırladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hagi'den 15:46 Hagi'den "Sen mi Alex mi?" sorusuna olay yanıt: Ben tarih yazdım ABD'deki evsiz uyuşturucu bağımlılarının içler acısı hali kamerada 15:43 ABD'deki evsiz uyuşturucu bağımlılarının içler acısı hali kamerada Mısır'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 12 ölü, 38 yaralı 15:28 Mısır'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 12 ölü, 38 yaralı
Son dakika: Gine'de darbe girişimi! Askerler sokağa indi, şehir merkezine girişler kapatıldı 15:24 Son dakika: Gine'de darbe girişimi! Askerler sokağa indi, şehir merkezine girişler kapatıldı Yardım maçında rezalet! Carragher'dan Türk TV yıldızı Kemal Çetinay'a acımasız tekme 15:19 Yardım maçında rezalet! Carragher'dan Türk TV yıldızı Kemal Çetinay'a acımasız tekme Trenle çarpışan minibüsün şoförü yaşam mücadelesi veriyor! Polis nöbette, hastanenin adı gizleniyor 13:40 Trenle çarpışan minibüsün şoförü yaşam mücadelesi veriyor! Polis nöbette, hastanenin adı gizleniyor
Bu köyde itfaiyeci olmayana kız verilmiyor! Çatalca'nın Binkılıç Köyü'nde 103 itfaiye eri yaşıyor 13:28 Bu köyde itfaiyeci olmayana kız verilmiyor! Çatalca'nın Binkılıç Köyü'nde 103 itfaiye eri yaşıyor Bakan Varank'tan Akşener'e teknik tavsiye: Prompterlı kamera alırsanız kafanızı sürekli sola çevirmek zorunda kalmazsınız 12:37 Bakan Varank'tan Akşener'e teknik tavsiye: Prompterlı kamera alırsanız kafanızı sürekli sola çevirmek zorunda kalmazsınız

Son Dakika Haberleri
15:36 Son dakika: Geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı! Büyüyen alevler yan tesise de sıçradı, ekiplerin müdahalesi devam ediyor
15:27 Mısır'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 12 ölü, 38 yaralı
15:26 Taliban'dan Almanya'ya mesaj: Sağlık, tarım ve eğitim alanlarında iş birliğine hazırız
15:24 Son dakika: Gine'de darbe girişimi! Askerler sokağa indi, şehir merkezine girişler kapatıldı
15:22 Kosova'da akılalmaz olay! 33 yaşındaki bir hastanın midesinden Nokia 3310 çıktı
15:21 Sarı-Lacivertli takımın yeni transferi konuştu! Max Meyer: Bana Fenerbahçe'nin büyüklüğünü Hasan Ali Kaldırım anlattı
15:19 Yardım maçında rezalet! Carragher'dan Türk TV yıldızı Kemal Çetinay'a acımasız tekme
14:29 Sarı-Lacivertliler'in yeni yengesinden beğeni toplayan hareket! Çubuklu forma giyip, profil fotoğrafı yaptı
14:09 Dünya yıldızlarını geride bıraktı! 2021'in en golcüsü Beşiktaşlı Cyle Larin oldu
14:07 Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 2015'ten bu yana 18 bin 455 terörist etkisiz hale getirildi
Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'nda turu garantiledi Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'nda turu garantiledi         
16:08
Bu görüntüler yok artık dedirtti! Hatay'lı vatandaşlar uyarıları dinlemedi, Suriye'den sızan petrol sızıntısının içinde yüzdü Bu görüntüler yok artık dedirtti! Hatay'lı vatandaşlar uyarıları dinlemedi, Suriye'den sızan petrol sızıntısının içinde yüzdü         
15:44
Taliban'ın ele geçirdiği ABD üssü Bagram, ilk kez görüntülendi Taliban'ın ele geçirdiği ABD üssü Bagram, ilk kez görüntülendi         
15:43
Taliban'dan Almanya'ya mesaj: Sağlık, tarım ve eğitim alanlarında iş birliğine hazırız Taliban'dan Almanya'ya mesaj: Sağlık, tarım ve eğitim alanlarında iş birliğine hazırız         
15:26
Sarı-Lacivertli takımın yeni transferi konuştu! Max Meyer: Bana Fenerbahçe'nin büyüklüğünü Hasan Ali Kaldırım anlattı Sarı-Lacivertli takımın yeni transferi konuştu! Max Meyer: Bana Fenerbahçe'nin büyüklüğünü Hasan Ali Kaldırım anlattı         
15:21
Sarı-Lacivertliler'in yeni yengesinden beğeni toplayan hareket! Çubuklu forma giyip, profil fotoğrafı yaptı Sarı-Lacivertliler'in yeni yengesinden beğeni toplayan hareket! Çubuklu forma giyip, profil fotoğrafı yaptı         
14:29
Antalya'lı gencin acı günü! Bankta ölen babasına son bakışı yürek parçaladı Antalya'lı gencin acı günü! Bankta ölen babasına son bakışı yürek parçaladı         
13:32
Devlet Bahçeli'nin taklidini yapmasıyla gündem olmuştu! O komedyen Yunus Yuva'nın kanser hastası olduğu öğrenildi Devlet Bahçeli'nin taklidini yapmasıyla gündem olmuştu! O komedyen Yunus Yuva'nın kanser hastası olduğu öğrenildi         
13:26
Yolcu otobüsünde kavga eden gençler ortalığı birbirine kattı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu Yolcu otobüsünde kavga eden gençler ortalığı birbirine kattı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu         
12:17
6 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazası sonrasında makinistten tepki toplayan yorum: Bendeki leş sayısı 16, 6 tane daha lazım 6 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazası sonrasında makinistten tepki toplayan yorum: Bendeki leş sayısı 16, 6 tane daha lazım         
11:44
Milyoner'de ilginç anlar! Kenan çareyi Milyoner'de ilginç anlar! Kenan çareyi "Hepimizin gözü önünde oldu" diyerek buldu         
11:41
MasterChef Didem'in yarışmadaki halinden eser kalmadı! Şimdi de bir başka güzel MasterChef Didem'in yarışmadaki halinden eser kalmadı! Şimdi de bir başka güzel         
10:47
Türkiye, koronayla mücadelede yeni döneme giriyor! Aşısızlar için PCR testi birçok alanda zorunlu olacak Türkiye, koronayla mücadelede yeni döneme giriyor! Aşısızlar için PCR testi birçok alanda zorunlu olacak         
09:49
Hande Yener dediğini yaptı! Hande Yener dediğini yaptı! "Daha açık giyeceğim" lafından sonra sütyenle sahne aldı         
09:22
Evli şirket müdürü, garajda hapsettiği genç kızın ellerini kelepçeleyerek defalarca tecavüz etti Evli şirket müdürü, garajda hapsettiği genç kızın ellerini kelepçeleyerek defalarca tecavüz etti         
18:58
Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni sevgilisinin mesleği şaşırttı Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni sevgilisinin mesleği şaşırttı         
16:47
Yüksek gıda fiyatları ve elektrik faturaları AK Parti MKYK'sında masaya yatırıldı: Mutlaka adımlar atılmalı Yüksek gıda fiyatları ve elektrik faturaları AK Parti MKYK'sında masaya yatırıldı: Mutlaka adımlar atılmalı         
14:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2021 16:39:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 90. İEF, milli cimnastikçileri ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement