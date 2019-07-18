Son Dakika Haberleri: 90 kiloluk orkinos sahile vurdu
Son Dakika Güncel Haber

90 kiloluk orkinos sahile vurdu

3 saat önce

Bursa'da sahile vuran 90 kiloluk orkinos balığını görenler gözlerine inanamadı.

90 kiloluk orkinos sahile vurdu, System.String[]
Bursa'da sahile vuran 90 kiloluk orkinos balığını görenler gözlerine inanamadı.

Bursa'nın Mudanya ilçesi Demirhane mevkiindeki çay bahçesi çalışanları sahile vurmuş dev balığı görünce şaşkına döndü. Yaklaşık 90 kilo ağırlığındaki orkinos balığını kıyıya çekmeye çalışan vatandaşlar, balığı yerinden kıpırdatamadı. Okyanus ve derin su balığı orkinosun Mudanya sahiline nasıl geldiği bilinmiyor.

Balığı yerinden kıpırdatamayan vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi. Mudanya Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Haluk Kozan, "Bu büyüklükteki bir orkinos Ege tarafından balıkçı ağlarına takılarak gelmiş olabilir. Ayrıca orkinosun denizlerde avlanmasının yasak olduğundan yeniden denize bırakılmış olması da kuvvetlidir. 3-4 gün önce ölmüş ve yenmesi mümkün değil" dedi.

Balık, Mudanya Belediyesi zabıta ekiplerince kaldırılarak imha edildi. - BURSA
Mudanya, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 03:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sınıf arkadaşına cinsel istismarda bulunup çıplak görüntülerini çeken çocuk için istenen ceza belli oldu Yollar göle döndü, araçlar kayık gibi yüzdü! O anlar saniye saniye görüntülendi ABD'nin kararından sonra Rusya'dan kritik hamle: Türkiye isterse SU-35 sevkiyatı yapmaya hazırız Profesör hayatını kilosu 680 bin lira olan ekran kimyasalının yerli üretimine adadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 19:37:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 90 kiloluk orkinos sahile vurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]